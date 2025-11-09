इस सुपरस्टार ने ठुकराया था Sridevi से शादी का प्रस्ताव, कहा था- 'इतना परेशान कर देंगे कि मुझे उन्हें...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कही जाने वालीं श्रीदेवी (Sridevi) पर्दे पर अपनी अदाकारी और खूबसूरती से हर किसी का दिल चुरा लेती थीं। सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि स्टार्स भी उनकी खूबसूरती पर फिदा रहते थे। भले ही उन्होंने प्रोड्यूसर बोनी कपूर (Boney Kapoor) से शादी रचाई, लेकिन उनकी मां चाहती थीं कि वह एक सुपरस्टार से शादी रचाए।

जी हां, श्रीदेवी की मां ने उनके लिए एक सुपरस्टार दूल्हा चुना था। यहां तक कि उन्होंने बेटी श्रीदेवी के लिए एक्टर के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन एक्टर ने साफ-साफ मना कर दिया था और इसकी वजह भी बताई थी।

यह अभिनेता, श्रीदेवी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे और उनकी केमिस्ट्री भी ऑन-स्क्रीन काफी पसंद की जाती थी। यहां तक कि श्रीदेवी की मां को भी उनकी जोड़ी काफी पसंद थी और वह चाहती थीं कि रियल लाइफ में दोनों एक हो जाएं।

Photo Credit - X ऑन-स्क्रीन हिट थी श्रीदेवी-कमल की जोड़ी यह अभिनेता हैं कमल हासन जिन्होंने श्रीदेवी के साथ सुपरहिट मूवी सदमा (Sadma Movie) में साथ काम किया था। साल 2018 में श्रीदेवी के निधन के बाद खुद सुपरस्टार ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने एक्ट्रेस के निधन क बाद एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को अपनी क्लोज फ्रेंड बताया था और उनकी मां के बारे में जिक्र किया था जिन्होंने उन्हें दामाद बनाने का प्रस्ताव रखा था।