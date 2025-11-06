Language
    'मेरी प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी दी', दबाव में आकर साउथ एक्टर Madhampatty Rangaraj ने की थी शादी?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    फेमस शेफ और साउथ सिनेमा के अभिनेता मधमपट्टी रंगराज ने कुछ महीनों पहले फेमस फैशन डिजाइनर जॉय क्रिजिल्दा के सीक्रेट मैरिज करके उन्हें प्रेग्नेंसी में छोड़ देने वाले सभी आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए अपना साइड बताया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने जॉय से शादी जरूर की थी, लेकिन फैशन डिजाइनर ने ब्लैकमेल करके उनसे ये करवाया था। क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं। 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल फिल्म 'मेहंदी सरकस' से साउथ सिनेमा में डेब्यू करने वाले अभिनेता मधमपट्टी रंगराज पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ महीने पहले उन पर जॉय क्रिजिल्दा ने आरोप लगाया था कि मधमपट्टी ने उन पर चीटिंग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिनेता और शेफ पर कई बार अबॉर्शन करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाते हुए वुमन कमीशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। 

    जॉय के सीक्रेट मैरिज के आरोप और प्रेग्नेंसी में उन्हें छोड़ देने आरोपों के आधार पर महिला आयोग ने छानबीन भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य महिला आयोग ने चेन्नई पुलिस कमिश्नर और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध विभाग को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने रंगराज के खिलाफ लीगल एक्शन की बात कही थी। अब अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए मधमपट्टी रंगराज ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने जॉय से शादी करने का कारण बताया। 

    जॉय क्रिजिल्दा ने धमकाकर की थी शादी

    मधमपट्टी रंगराज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर अपने साइड की स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "मैंने महिला आयोग की छानबीन में सहमति नहीं जताई है। मैंने ये कभी नहीं माना कि मैंने जॉय क्रिजिल्दा से अपनी मर्जी से शादी की थी। वह शादी दबाव में की गई थी, क्योंकि जॉय ने मुझे प्राइवेट वीडियो और फोटोज लीक करने की धमकी दी थी, ताकि वह मेरा नाम खराब कर सके। इसके अलावा, वह शादी मुझसे पैसे ऐंठने के लिए की गई थी"।

    कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने की कसम खाई 

    रंगराज ने अपने इस बयान में आगे लिखा, "जॉय क्रिजिल्दा ने मुझसे हर महीने 1.50 लाख की डिमांड की थी, ताकि वह अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सके और साथ ही अपनी बीएमडब्लू कार की 1.25 लाख की EMI भी मांगी थी, जिसे देने से मैंने मनाकर दिया था। मैंने कभी भी DNA टेस्ट करवाने से इनकार नहीं किया। अगर साइंटिफिकली ये साबित हो जाता है कि वह बच्चा मेरा है, तो मैं जिंदगी भर उसकी केयर करूंगा"। 

    उन्होंने बयान को खत्म करते हुए लिखा, "मैंने महिला आयोग की सिफारिश के अनुसार कोई भी बयान नहीं दिया है। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करूंगा और जो भी सबूत जरूरी होंगे वह मैं कोर्ट में जरूर दूंगा"।

