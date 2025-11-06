'मेरी प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी दी', दबाव में आकर साउथ एक्टर Madhampatty Rangaraj ने की थी शादी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल फिल्म 'मेहंदी सरकस' से साउथ सिनेमा में डेब्यू करने वाले अभिनेता मधमपट्टी रंगराज पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ महीने पहले उन पर जॉय क्रिजिल्दा ने आरोप लगाया था कि मधमपट्टी ने उन पर चीटिंग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिनेता और शेफ पर कई बार अबॉर्शन करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाते हुए वुमन कमीशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी।

जॉय के सीक्रेट मैरिज के आरोप और प्रेग्नेंसी में उन्हें छोड़ देने आरोपों के आधार पर महिला आयोग ने छानबीन भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य महिला आयोग ने चेन्नई पुलिस कमिश्नर और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध विभाग को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने रंगराज के खिलाफ लीगल एक्शन की बात कही थी। अब अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए मधमपट्टी रंगराज ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने जॉय से शादी करने का कारण बताया।