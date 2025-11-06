Harish Rai Death: नहीं रहे KGF के 'खासिम चाचा', 55 साल की उम्र में कैंसर से हुआ निधन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Harish Rai Passed Away: साउथ सिनेमा जगत से इस वक्त बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ (KGF) में खासिम चाचा की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। 55 साल की उम्र में थाइरॉइड कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया है।

25 सालों से साउथ सिनेमा में एक्टिव रहने वाले हरीश की मौत से इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। पिछले कई सालों से वह इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अभिनेता के निधन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सोशल मीडिया पर शोक जताया है।

नहीं रहे केजीएफ के खासिम चाचा अभिनेता हरीश राय को कन्नड़ सिनेमा का दिग्गज माना जाता था। उनको सबसे अधिक लोकप्रियता यश की केजीएफ फिल्म से मिली। इस मूवी के दोनों पार्ट में हरीश ने खासिम चाचा की भूमिका को निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब हरीश राय जब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हरीश पिछले 3 सालों से इस गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और गुरुवार 6 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली।

अभिनेता के निधन पर सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स शोक जता रहे हैं। इतना ही नहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर हरीश राय के देहांत पर अपनी दुख प्रकट किया है और सुनहरे फिल्मी करियर के लिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है।

ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಟರಾದ ಹರೀಶ್‌ ರಾಯ್‌ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಡವಾಗಿದೆ.



ಓಂ, ಹಲೋಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹರೀಶ್… pic.twitter.com/Q86Ot36Nub — DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 6, 2025 गौर किया जाए हरीश राय के एक्टिंग करियर की तरफ तो उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था। जिनमें से कुछ चुनिंदा मूवीज के नाम इस प्रकार हैं- तयव्वा