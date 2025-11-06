Language
    Harish Rai Death: नहीं रहे KGF के 'खासिम चाचा', 55 साल की उम्र में कैंसर से हुआ निधन

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    Harish Rai Died: कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में खासिम चाचा की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। 55 साल की उम्र में हरीश ने स्टेज 4 थाइरॉइड कैंसर के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 

    केजीएफ चैप्टर 2 एक्टर का देहांत (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Harish Rai Passed Away: साउथ सिनेमा जगत से इस वक्त बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ (KGF) में खासिम चाचा की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। 55 साल की उम्र में थाइरॉइड कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 सालों से साउथ सिनेमा में एक्टिव रहने वाले हरीश की मौत से इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। पिछले कई सालों से वह इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अभिनेता के निधन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सोशल मीडिया पर शोक जताया है। 

    नहीं रहे केजीएफ के खासिम चाचा

    अभिनेता हरीश राय को कन्नड़ सिनेमा का दिग्गज माना जाता था। उनको सबसे अधिक लोकप्रियता यश की केजीएफ फिल्म से मिली। इस मूवी के दोनों पार्ट में हरीश ने खासिम चाचा की भूमिका को निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब हरीश राय जब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हरीश पिछले 3 सालों से इस गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और गुरुवार 6 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। 

    अभिनेता के निधन पर सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स शोक जता रहे हैं। इतना ही नहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर हरीश राय के देहांत पर अपनी दुख प्रकट किया है और सुनहरे फिल्मी करियर के लिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। 

    गौर किया जाए हरीश राय के एक्टिंग करियर की तरफ तो उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था। जिनमें से कुछ चुनिंदा मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-

    • तयव्वा

  • केजीएफ

  • जोड़ी हक्की 

  • संजू वेड्स गीता

  • केजीएफ चैप्टर 

    • बता दें कि हरीश राय फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए प्रचलित थे। 