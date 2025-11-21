Language
    Sonu Nigam ने एआई की मदद से Mohammed Rafi संग कॉन्सर्ट में गाया गाना, कश्मीर की वादियों से वीडियो वायरल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    सिंगर Sonu Nigam ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में मोहम्मद रफी को लाइव श्रद्धांजलि देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। यह पहलगाम हमले के बाद घाटी में पहला बड़ा इवेंट था और इसे वेन्यू और ऑनलाइन दोनों जगह से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलीं।

    सोनू निगम ने एआई की मदद से मोहम्मद रफी को दी श्रद्धांजलि

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर सोनू निगम ने कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में एक शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मोहम्मद रफी की आवाज को फिर से बनाया और मशहूर सिंगर के साथ एक लाइव डुएट किया। यह इवेंट डल झील और जबरवान पहाड़ों के बैकग्राउंड में हुआ। पहलगाम हमले के बाद इस इलाके में अपनी तरह का पहला इवेंट था, जिसमें इसमें ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का मेल दिखा।

    इंटरनेट पर छाया वीडियो

    सोनू निगम की यह परफॉर्मेंन ऑनलाइन खूब वायरल हो रही है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। कॉन्सर्ट के क्लिप्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए, जिसमें फैंस ने पुरानी यादों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन की बहुत तारीफ की। एक यूजर ने कमेंट किया, “मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे लेकिन यह खुद भगवान हैं, सोनू निगम ने आज रात जो किया वह हमें उनकी दिव्य मौजूदगी का एहसास कराने के अलावा और कुछ नहीं था जिंदगी भर मोहम्मद रफी का फैन'।

    ऑडियंस के जवाबों ने कॉन्सर्ट के असर को हाईलाइट किया। ऑनलाइन कमेंट करने वालों ने इस अनुभव को शानदार बताया, एक ने कहा, “यह बिल्कुल लेजेंडरी है,” जबकि दूसरे ने कहा, “इस कॉन्सर्ट को लाइव देखना एक बिल्कुल अलग लेवल का जादू है। आप सच में खुशकिस्मत हैं कि आपको यह कॉन्सर्ट खुद देखने को मिला।”

    इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर दर्शकों ने खास तौर पर ध्यान दिया। एक यूजर ने लिखा, 'जब टेक्नोलॉजी सिर्फ इमोशन बन जाती है।” AI के इंटीग्रेशन से एक अनोखा ट्रिब्यूट मिला'। इवेंट के बाद सोनू निगम ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में म्यूजिक में AI के रोल पर बात की और कहा कि टेक्नोलॉजी कैसे क्रिएटिव प्रोसेस को बदल रही है। उनसे पूछा गया, “आज की दुनिया में, जब AI म्यूजिक बनाने का तरीका बदल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यह क्रिएटिव प्रोसेस पर कैसे असर डालता है, खासकर जब हम अब AI को रफी साहब और किशोर कुमार की आवाजें बनाते हुए सुनते हैं?”

     

    निगम ने जवाब दिया, “AI को एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि आपके बॉस की तरह। यह एक ऐसा टूल है जो क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसे कभी भी उस इंसानी रूह की जगह नहीं लेनी चाहिए जो म्यूजिक को उसका असली मतलब देती है।”

    इन सात शहरों में है सोनू निगम का कॉन्सर्ट

    कॉन्सर्ट की लोकेशन ने इसकी अहमियत और बढ़ा दी, जो एक मशहूर कश्मीरी जगह पर हो रहा था और हाल की अशांति के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर कल्चरल इवेंट्स की वापसी को दिखाता है। डल झील और जबरवान पहाड़ों के सुंदर नजारे ने शाम के माहौल को और भी अच्छा बना दिया। अभी, सोनू निगम सात शहरों के सतरंगी रे टूर पर निकले हैं, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, शिलांग और दिल्ली में उनके आने वाले शो शामिल हैं। यह टूर भारतीय संगीत में क्लासिक और कंटेंपररी एलिमेंट्स के तालमेल को दिखाता रहेगा।

