Rishi Kapoor के साथ एक्ट्रेस ने मजबूरी में शूट किया था बिकिनी सीन, 37 साल बाद बोलीं- 'लोग मुझे जज करें या...'
ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म से डेब्यू कर चुकीं एक एक्ट्रेस ने सालों बाद एक वीडियो शेयर किया है जो उनके फिल्म के सेंशुअल सीन का है। एक्ट्रेस ने बताया था कि उस फिल्म और सीन को करने के पीछे उनकी क्या वजह थी। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 37 साल पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उस वक्त के रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के साथ बिकिनी सीन फिल्माया था। अब उन्होंने तीन दशक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ऋषि के साथ बिकिनी सीन के पीछे की सच्चाई बताई है।
यह अभिनेत्री हैं सोनम खान (Sonam Khan)। सोनम ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में विजय (Vijay Movie) से की थी। इस फिल्म में सोनम खान के अलावा ऋषि कपूर, अर्जुन कपूर और मीनाक्षी शेषाद्रि जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
सोनम खान का ऋषि संग बिकिनी सीन
सोनम खान ने पहले ही फिल्म में अपने बिकिनी सीन से इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी थी। अब 37 साल बाद उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट में विजय मूवी से अपना बिकिनी वीडियो शेयर किया है जिसमें वह ऋषि कपूर के साथ सेंशुअल सीन देती दिख रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने उस वक्त का किस्सा शेयर किया है।
बिकिनी सीन की वजह से असहज थीं एक्ट्रेस
सोनम खान ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह ऋषि संग यह सीन शूट करने में थोड़ा झिझक महसूस कर रही थीं। उन्होंने कहा, "विजय के पहले दिन की शूटिंग के बारे में सोच रही हूं। मैं काफी नर्वस थी। यह पहली बार था जब मैं कैमरे का सामना कर रही थी और सीन के लिए मैंने बिकिनी पहनी थी जिसकी शूटिंग मड आइलैंड पर हुई थी। शुक्र है, यश जी और ऋषि कपूर सर की वजह से सब कुछ ठीक रहा।"
सोनम खान ने आगे बताया कि माता-पिता को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया था। उन्होंने कहा, "हो सकता है कि इस रील को शेयर करने पर मुझे ट्रोल किया जाए या शायद नहीं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने माता-पिता को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही थी। मैं सच में बहुत बहादुर लड़की थी जो मैंने अपना पहला शूट किया, खासकर बिकिनी में। जब मैंने आज यह रील देखी तो मैंने खुद को शाबाशी दी कि मैं तब भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही हूं- पूरी तरह से और बिना किसी पछतावे के मैं खुद हूं। लोग मुझे जज करें या न करें, यह उनकी मर्जी है। मेरे माता-पिता और ऊपर वाला सब जानता है और मुझे बस इसी बात की परवाह है।"
