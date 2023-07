Sonam Kapoor: बेटे वायु के साथ लंदन की सड़कों पर वॉक करती नजर आई सोनम कपूर, एक्ट्रेस ने शेयर की क्यूट तस्वीरें

Sonam Kapoor With Family सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) ने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स शेयर की है जिसमें वो पति आनंद अहूजा और बेटे वायु के साथ लंदन के नोटिंग हिल्स पर वॉक करते नजर आ रहे हैं । बता दें इन दिनों अपने परिवार के साथ लंदन में है और फैमिली टाइम स्पेंड कर रही हैं ।

Sonam Kapoor, Anand Ahuja, Vayu Ahuja Photo Credit Instagram

HighLights परिवार के साथ लंदन में है सोनम कपूर बेटे और पति संग वॉक पर निकली सोनम ब्लाइंड से पर्दे पर कमबैक कर रही है एक्ट्रेस

Edited By: Aditi Yadav