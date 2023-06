यूके के पीएम ऋषि सुनक के रिसेप्शन के लिए सोनम कपूर का गॉर्जिस लुक, फ्लोरल साड़ी में लूटी महफिल

Sonam Kapoor Look ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की रिसेप्शन पार्टी में सोनम कपूर ने अपने गॉर्जिस लुक से महफिल लूट ली है। उन्होंने इस दौरान फ्लोरल प्रिंट की साड़ी पहनी और ओवर कोट के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को सामंथा रुथ प्रभु दिशा पटानी मलाइका अरोड़ा और आनंद आहूजा ने काफी पसंद किया।

Sonam Kapoor gorgeous look for UK PM Rishi Sunak reception in floral saree

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Ruchi Vajpayee