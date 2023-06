Blind Trailer: ब्लाइंड का ट्रेलर रिलीज, 'दिव्यांग' सोनम कपूर देंगी पूरब कोहली को टक्कर, यहां देख सकेंगे फ्री

Blind Trailer एक्ट्रेस सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में उनके अलावा और भी कई कलाकारों की अहम भूमिका है। यह फिल्म 7 जुलाई से जिओ सिनेमा पर स्ट्रीम की जाएगी। इस फिल्म को लेकर फैंस में भी गजब का उत्साह है। कई लोगों ने प्रोमो वीडियो पर अपना मत रखा है।

Blind Trailer, Sonam Kapoor, Purab Kohli news

Edited By: Rupesh Kumar