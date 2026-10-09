नाना पाटेकर पर कमेंट के बाद Tanushree Dutta के सपोर्ट में उतरीं सोना मोहपात्रा, कहा- 'आप उनसे क्या उम्मीद करते'
तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन पर विवादित बयान दिया था जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग ...और पढ़ें
HighLights
नाना के निधन पर तनुश्री ने दिया था विवादित बयान
तनुश्री दत्ता को सोशल मीडिया पर मिली थी आलोचना
तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में उतरीं सिंगर सोना मोहपात्रा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 8 अक्टूबर 2026 को दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन हो गया। अभिनेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकीं तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने निधन की खबर पर 'ईविल डेड' कमेंट किया।
सिर्फ इतना ही नहीं, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन के बाद एक और बयान में कहा, "जो गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं।" नाना पाटेकर के निधन पर अंसवेदनशील बयान के बाद तनुश्री को बुरी तरह आलोचना झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ट्रोल्स को जवाब दिया और मीटू मूवमेंट में नाना पर आरोप लगाने के बाद झेली गईं परेशानियों का जिक्र किया।
तनुश्री के सपोर्ट में बोलीं सोना
अब तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में सोना मोहपात्रा ने बात की है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तनुश्री का साथ देते हुए ट्रोल्स की क्लास लगाई है। उन्होंने वीडियो में कहा, "कल मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया और लोग उनके जाने का दुख मना रहे हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात से हो रही है कि लोग तनुश्री दत्ता को टार्गेट कर रहे हैं।"
तनुश्रा के ट्रॉमा पर किया जिक्र
सोना मोहपात्रा ने आगे कहा, "आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? इस महिला ने सेट पर इस व्यक्ति द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में आवाज उठाई। एक थका देने वाली लड़ाई लड़ी। सबके सामने बेइज्जती और करियर पर असर जैसी चीजों का सामना किया। अब उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वह अपना अनुभव भूल जाएं और आपके लिए क्या करें? दुख दिखाएं? क्या इससे आपको तसल्ली मिलेगी?"
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सोना ने अपने पोस्ट में यह भी कहा, "किसी के मरने से उसकी जिंदगी के मुश्किल पन्ने मिट नहीं जाने चाहिए। आप किसी कलाकार के काम की तारीफ कर सकते हैं, उनके गुजरने पर दुख जता सकते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना दिखा सकते हैं। लेकिन आप किसी महिला से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने दुख को आसान बनाने के लिए अपनी ही कहानी को बदल दे।"
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