नाना पाटेकर पर कमेंट के बाद Tanushree Dutta के सपोर्ट में उतरीं सोना मोहपात्रा, कहा- 'आप उनसे क्या उम्मीद करते'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 8 अक्टूबर 2026 को दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन हो गया। अभिनेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकीं तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने निधन की खबर पर 'ईविल डेड' कमेंट किया।

सिर्फ इतना ही नहीं, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन के बाद एक और बयान में कहा, "जो गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं।" नाना पाटेकर के निधन पर अंसवेदनशील बयान के बाद तनुश्री को बुरी तरह आलोचना झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ट्रोल्स को जवाब दिया और मीटू मूवमेंट में नाना पर आरोप लगाने के बाद झेली गईं परेशानियों का जिक्र किया।

तनुश्री के सपोर्ट में बोलीं सोना अब तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में सोना मोहपात्रा ने बात की है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तनुश्री का साथ देते हुए ट्रोल्स की क्लास लगाई है। उन्होंने वीडियो में कहा, "कल मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया और लोग उनके जाने का दुख मना रहे हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात से हो रही है कि लोग तनुश्री दत्ता को टार्गेट कर रहे हैं।"