'जो गुजर चुका है..', Nana Patekar के निधन पर तनुश्री दत्ता के नए बयान से मचा बवाल, यूजर्स बोले-'बेशर्म महिला'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 75 वर्षीय एक्टर नाना पाटेकर के निधन के बाद जहां पूरे देशभर में उदासी का माहौल छाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने पहले तो इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया और अब एक इवेंट में खड़े होकर नाना पाटेकर (Nana Patekar Death) के निधन के बाद ऐसा बयान दिया है, जिसके सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

तनुश्री दत्ता के बयान को सुन आगबबूला हुए लोग तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta ने नाना पाटेकर के निधन पर दो बयान दिए। नाना पाटेकर के निधन वाले दिन तनुश्री दत्ता लखनऊ में एक इवेंट को अटेंड करने पहुंची थीं। उनसे जब इवेंट के बाद नाना पाटेकर के निधन पर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, "सबसे पहले तो मैं इन्हें लखनऊ में वेलकम करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। इनका इवेंट है, जिनके लिए हम आए हैं। इसके अलावा मेरा कोई रिएक्शन नहीं है आज का मेरा दिन इनके लिए है। इनके इवेंट को सक्सेस के लिए है। अब क्या ही बोले, जो गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं।"

इस इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता ने उन पांच सालों में आए मुश्किल समय के बारे में भी बताया जब उन्होंने नाना पाटेकर पर मीटू के आरोप लगाए थे। इससे पहले तनुश्री दत्ता ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया था उसमें उन्होंने कहा था नाना पाटेकर का निधन बहुत ही अजीब दिन पर हुआ है। जब वह शाम को एक पब्लिक इवेंट अटेंड करने जा रही हैं। मीडिया को सिर्फ यह जानने की दिलचस्पी है कि वह उनकी (नाना पाटेकर) की मौत के बारे में क्या कहना चाहती हैं।

Lucknow, Uttar Pradesh: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Actor Tanushree Dutta says, "First of all, I would like to thank Lucknow for welcoming and inviting me here. This is Snigdha ji, this is her event and Shiraz ji, for whom I have come for this event. Having said that, I have no reaction; today, my day is for them, for their event, to make their event a success. Now, what can I say? Whatever has passed, has passed" — IANS (@ians_india) October 8, 2026 सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा तनुश्री दत्ता की इंसेसिटीव बातों को सुनकर लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये सच में कितनी ज्यादा अमानवीय और बेशर्म महिला है।" दूसरे यूजर ने लिखा, ये सच में सबसे कम टैलेंटेड एक्ट्रेस है, जिनके साथ नाना सर ने काम किया है। आप ये मत भूलो की उनके नाम पर ही आप फेम पा रही हो।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "हम उम्मीद करते हैं कि नाना पाटेकर के रिश्तेदार इस महिला को इन खराब शब्दों के लिए जरूर कोर्ट में घसीटे। बहुत ही शर्मनाक।"