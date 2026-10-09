Nana Patekar की हुई अननैचुरल डेथ? गोवा पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच में परिवार से भी होगी पूछताछ

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन ने सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं, बल्कि पूरे देशभर को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। 75 वर्षीय अभिनेता का गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया।

उनके निधन की जानकारी मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉ.शेखर सालकर ने शेयर की थी। अब हाल ही में नाना पाटेकर की मौत के बाद पुलिस ने अननैचुरल डेथ का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु की है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 194 धारा के तहत पणजी पुलिस ने नाना पाटेकर की अननैचुरल डेथ का केस दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 75 साल के अभिनेता को ना पाउला स्थित उनके घर ओशन पार्क से बांबोलिम के मनिपाल अस्पताल के कैजुअल्टी वॉर्ड में लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। इस मामले की आगे की जांच फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर नितिन नाइक के नेतृत्व में जारी है।

सामने आए दस्तावेजो के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2016 को सुबह 8 बजकर सात मिनट पर मणिपाल अस्पताल मेडिकल ऑफिसर्स ने पुलिस को ये सूचना दी थी कि उनके अस्पताल में विश्वनाथ गजानन पाटेकर नाम का एक व्यक्ति को लाया गया है, जो लक्ष्मण पाटेकर के बेटे हैं। उनका स्थायी पता रिकॉर्ड में अंधेरी वेस्ट दर्ज किया गया है।

Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik. — ANI (@ANI) October 9, 2026

परिवार का बयान भी दर्ज करेगी पुलिस

एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस दिग्गज अभिनेता की मौत का पता लगाने के लिए आगे पूछताछ करेगी और GMC में पोस्टमार्टम भी करवाएगी। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर के परिवारवालों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मौत के हालातों और उसकी वजह जानने की कोशिश में लगी है। अगर मौत नैचुरल है, तो यह केस उसी के अनुसार बंद किया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस को किसी भी तरह का संदेह या गड़बड़ी लगी, तो कानूनी कारवाई आगे बढ़ाई जा सकती है।

Goa Police have registered a medico-legal Unnatural Death (UD) case in connection with the death of veteran actor Nana Patekar. The case has been registered under Section 194 of the BNSS, with PSI Nitin Naik conducting the inquiry. Nana Patekar was brought to Manipal Hospital from his residence in Dona Paula and was declared brought dead by doctors. As part of the inquiry, police will conduct an inquest, arrange a post-mortem at GMC and record statements of family members and other relevant persons to establish the cause of death. At present, police are investigating the circumstances and cause of death. If the death is found to be natural, the case may be closed accordingly. If any foul play or other suspicious circumstances emerge, further legal action may follow. — IANS (@ians_india) October 8, 2026

राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार

8 अक्टूबर को दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को गोवा से उनके पुणे स्थित फार्म हाउस पर लेकर आए, जहां अभिनेता का रात को तकरीबन 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनको अंतिम विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। इसके अलावा बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारो ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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