जब LoC पर बरस रही थीं गोलियां, तब 'रीयल हीरो' बनकर आए नाना पाटेकर; ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 117 परिवारों के लिए बने सहारा

गगन कोहली, राजौरी। कुछ मुलाकातें थोड़ी देर की होती हैं, लेकिन उनकी याद लंबे समय तक बनी रहती है। 22 सितंबर 2025 को राजौरी में नाना पाटेकर से मिले परिवारों के लिए भी यह दिन ऐसा ही था।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हुई गोलीबारी में घर, अपने और रोजी-रोटी गंवाने वाले परिवार उस दिन एकत्र हुए थे। उनके चेहरों पर दर्द और आंखों में बीते दिनों की यादें थीं। भविष्य को लेकर कई सवाल थे।

नाना पाटेकर की अपनी संस्था निर्मला गजानन फाउंडेशन ने राजौरी व पुंछ के 117 प्रभावित परिवारों के लिए उस दिन की सबसे अहम याद केवल आर्थिक मदद नहीं थी बल्कि नाना का उनके पास जाना और साथ होने का भरोसा देना उनके लिए मायने रखता था। गुरुवार को 117 प्रभावित परिवार ही नहीं पूरा राजौरी-पुंछ नाना के निधन से बेहद भावुक और गमगीन थे।

संस्था ने 117 परिवारों की मदद की बता दें कि निर्मला गजानन फाउंडेशन ने राजौरी और पुंछ के 117 परिवारों को 42 लाख की पुनर्वास सहायता दी थी। इन परिवारों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी में जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा था। फाउंडेशन के सहयोग ने इस काम को मानवीय पहल का रूप दिया।