2 साल पहले 'वनवास' फिल्म की शूटिंग के लिए शिमला आए थे नाना पाटेकर, एक महीना रुके थे; हिमाचल के लोगों से की मुलाकात

जागरण संवाददाता, शिमला। अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से हिमाचल सहित शिमला के लोग भी उदास हैं। नाना पाटेकर का शिमला से पुराना नाता रहा है। वह कई फिल्मों की शूटिंग के लिए शिमला आते रहे हैं। हाल के वर्षों में भी उन्होंने यहां फिल्म यूनिट के साथ लंबा समय बिताया था।

वर्ष 2024 में ‘वनवास’ फिल्म की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर शिमला पहुंचे थे। इस दौरान वह करीब एक माह तक अपनी फिल्म यूनिट के साथ मशोबरा के एक होटल में ठहरे थे। शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी हुई थी। इससे पहले भी नाना पाटेकर 2000 के दशक में कई फिल्मों की शूटिंग के लिए शिमला आ चुके हैं। पहाड़ों की खूबसूरती और यहां का वातावरण फिल्मकारों और कलाकारों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा है और नाना पाटेकर भी इससे अछूते नहीं रहे। शिमला के रंगकर्मी और फिल्मों में भी छोटे किरदार निभा चुके संजय सूद ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया है।