Nana Patekar के निधन पर रिएक्शन देकर फंसी तनुश्री दत्ता, AICWA ने लगाई लताड़; कहा- जुबान पर काबू...
नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन पर तनुश्री दत्ता ने ऐसा रिएक्शन दिया जिसके बाद AICWA ने आपत्ति जताते हुए उनकी क्लास लगाई है।
HighLights
नाना के निधन पर तनुश्री का था शॉकिंग रिएक्शन
तनुश्री दत्ता को सता रही थी लखनऊ इवेंट की चिंता
2018 में तनुश्री ने नाना पाटेकर पर लगाया था आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। अभिनेता के निधन के बाद एक तरफ शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) से लेकर सलमान खान और अजय देवगन तक सितारों ने शोक जताया, दूसरी ओर तनुश्री दत्ता ने ऐसा रिएक्शन दे दिया कि वह ट्रोल हो गईं।
तनुश्री दत्ता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के निधन को लेकर शॉकिंग रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, "मैंने खबर सुनी। आज मेरा वर्कडे है। मैं एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही हूं और मैं उस पर फोकस करना चाहती हूं। यह सब होने के लिए कितना अजीब दिन है।"
नाना पाटेकर के निधन पर क्या बोलीं तनुश्री?
तनुश्री दत्ता ने आगे कहा, "क्योंकि मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूं और यह मेरे लिए काफी जरूरी था। मैंने अपने पूरे दिन का प्लान बना रखा था। मैं ये सभी 'लाइव' सेशन करना और कंटेंट पोस्ट करना चाहती थी।"
तनुश्री ने कहा, "अब मुझे चिंता हो रही है कि शाम को मीडिया का सारा ध्यान सिर्फ 'ईविल डेड' पर ही होगा। इसलिए जब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए, तब मैं अपना रिएक्शन दूंगी। तो परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।" इसके बाद वीडियो कट हो गया।"
This is Pathetic 😤😠 #TanushreeDutta says she's heard about #NanaPatekar's demise and is worried that her event might get affect by this. "Evil Dead.Such an odd day. I have an important event today and now this. Media will be asking questions and I'll give my reaction to all of them."— $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 8, 2026
AICWA ने तनुश्री को लगाई लताड़
तनुश्री दत्ता के 'ईविल डेड' कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) की तरफ से जारी स्टेटमेंट में एक्ट्रेस के बयान पर नाराजगी जताई गई है। स्टेटमेंट में कहा गया-
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बुनियादी इंसानियत के खिलाफ है। आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में किसी के निधन के बाद किसी ने भी ऐसा बयान नहीं दिया है। आप पहली इंसान हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आखिरी हों। इस इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि ऐसे मौके पर क्या कहना है और कब चुप रहना है। आपको अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था।
तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद
साल 2018 में तनुश्री दत्ता ने मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि 2009 में आई फिल्म 'होर्न ओके प्लीज' के सेट पर यह घटना हुई थी। तनुश्री ने दावा किया कि उन्होंने 2008 में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
नाना के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया। 2019 में, पर्याप्त सबूत न होने के कारण मामला बंद कर दिया गया।
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