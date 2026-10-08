ये कैसा इत्तेफाक 'जानी'! राज कुमार की 100वीं जयंती पर 'खामोश' हुए Nana Patekar, 'तिरंगा' में साथ किया था काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'परिंदा', 'वेलकम' और 'क्रांतिवीर' जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुके नाना पाटेकर (Nana Patekar) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में कार्डियक अरेस्ट से अभिनेता का निधन हुआ।

ये इत्तेफाक है या नसीब... लेकिन जिस दिन नाना पाटेकर ने इस दुनिया को छोड़ा, वही दिन उनके को-स्टार राज कुमार (Raaj Kumar) की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 1993 में राज कुमार और नाना पाटेकर की जोड़ी ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था।

राज कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर को राज कुमार अपना जन्मदिन मनाया करते थे। आज उनकी 100वीं जयंती है, लेकिन इसी दिन 'तिरंगा' में उनके जिगरी यार बने अभिनेता नाना पाटेकर ने अंतिम सांस ली। आज फैंस दोनों सितारों को याद कर रहे हैं।

1993 में साथ की थी फिल्म नाना पाटेकर और राज कुमार ने अपने करियर में सिर्फ एक ही फिल्म की और वह 1993 में आई फिल्म 'तिरंगा' थी। इस फिल्म में राज ने ब्रिगेडियर की भूमिका निभाई थी, वहीं नाना इंस्पेक्टर बने थे। दोनों की जोड़ी खलनायक पर भारी पड़ गई थी और दर्शक उन्हें देखकर सीटी मारने पर मजबूर हो जाते।