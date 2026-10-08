33 साल पहले आया Nana Patekar का सबसे आइकॉनिक गाना, आज भी 'यारी' के लिए गुनगुनाते हैं जिगरी यार
90s में नाना पाटेकर (Nana Patekar) पर फिल्माया गया एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था। वह गीत 33 साल बाद भी यारियों की पार्टी की शान है।
HighLights
1993 में नाना पाटेकर ने दिया हिट गाना
गाने के साथ नाना का डांस भी बना आइकॉनिक
दो सिंगर्स ने मिलकर गाया था सुपरहिट गाना
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 8 अक्टूबर 2026 को कार्डियक अरेस्ट से एक्टर का निधन हो गया।
अभिनेता के अचानक निधन से उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है। नाना पाटेकर ने सिनेमा को कई बेहतरीन यादें दी हैं। कभी अपने आइकॉनिक डायलॉग्स से दिल जीता तो कभी परफॉर्मेंस दिलों में बस गईं। यही नहीं, उन पर फिल्माए गए गाने भी अमर हो गए।
नाना पाटेकर का सुपरहिट गाना
नाना पाटेकर पर यूं तो कई गाने फिल्माए गए हैं, लेकिन उनका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। 90s के दौर में उनका यही गाना बजा करता था। यारों की पार्टी हो और नाना पाटेकर (Nana Patekar Song) का ये गीत न बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गाना ही नहीं, उनका डांस भी खूब वायरल हुआ था। यह गीत है 'पीले पीले ओ मोरे राजा' (Peele Peele O Morey Raja) है।
दो सिंगर्स ने मिलकर गाया था गाना
फिल्म 'तिरंगा' में यह गीत राज कुमार (Raaj Kumar) और नाना पाटेकर पर फिल्माया गया था। इस गीत में एक पार्टी में नाना पाटेकर, राज कुमार के साथ शराब पीकर डांस करते हैं। यह गीत जारी होते ही आइकॉनिक बन गया। इस गीत के बोल, धुन और आवाज के साथ-साथ डांस भी आइकॉनिक बन गया था। इस गाने को दो सिंगर्स मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले ने गाया था।
वहीं, गाने के बोल संतोष आनंद ने लिखे थे। गाने का संगीत भी काफी प्यारा था। इस संगीत को लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने तैयार किया था। यह गीत 33 साल से अमर है।
नाना पाटेकर का डांस भी हुआ हिट
बात करें नाना पाटेकर के डांस की तो उनका शराब का गिलास अपने सिर पर रखकर डांस करना सिग्नेचर स्टाइल बन गया। यहां तक कि 2023 में आई फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ने भी इस आइकॉनिक स्टेप को रीक्रिएट किया था।
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