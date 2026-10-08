45 मिनट तक दिया CPR, नहीं संभली हालत...Nana Patekar के निधन के मामले में मेडिको-लीगल केस रजिस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर सुबह 5:20 बजे उनके घर पर निधन होगा। उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था।

45 मिनट तक दिया गया सीपीआर

एनआई से मिली जानकारी के अनुसार करीब 45 मिनट तक सीपीआर (CPR) देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस मामले में मेडिको-लीगल केस ( MLC) दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाएगा।

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था। लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देने के बावजूद उनकी हालत नहीं संभली और उनकी मौत हो गई।

एक बेहतरीन निर्माता और निर्देशक भी रहे नाना पाटेकर को हिंदी और मराठी सिनेमा के चर्चित अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक भी रहे।