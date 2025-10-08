Language
    'लव जिहाद...' सैफ और करीना की शादी को लेकर रणधीर कपूर को मिली थी धमकी, खुद एक्टर ने किया था खुलासा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    सोहा अली खान ने बताया कि सैफ अली खान और करीना कपूर को शादी के फैसले के दौरान कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सोहा से जब उनकी अंतरधार्मिक शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैफ और करीना की शादी के समय भी कई अजीबोगरीब बातें हो रही थीं।

    सैफ और करीना की शादी में आई थी बहुत मुश्किलें (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने 25 जनवरी, 2015 को बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू से शादी की थी। ये एक इंटरफेथ मैरिज थी लेकिन इसको लेकर उतना हो-हल्ला नहीं हुआ जितना सैफ और करीना कपूर की शादी को लेकर था। यहां तक कि इन लोगों को जान से मारने की भी धमकी मिली।

    साल 2012 में हुई थी सैफ-करीना की शादी

    सोहा अली खान ने बताया है कि सैफ अली खान और करीना कपूर को शादी का फैसला करते समय कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि फिर भी, दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे और अक्टूबर 2012 में एक निजी समारोह में सैफ और करीना ने शादी कर ली।

    नयनदीप रक्षित को उनके यूट्यूब के लिए इंटरव्यू देते समय जब सोहा से पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी इंटरकास्ट मैरिज की वजह से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा।

    मुझे फर्क नहीं पड़ता- सोहा

    इसके जवाब में उन्होंने कहा,"मुझे नहीं लगता कि मुझ पर इसका कोई असर पड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक वे लोग जिनसे मैं प्यार करती हूं, जिनकी मैं परवाह करती हूं और जिनका मैं सम्मान करती हूं, मेरे साथ एक ही राय रखते हैं, तब तक सब ठीक है।"

    उन्होंने आगे कहा, "बहुत से नफरत करने वाले होंगे, बहुत सी आवाज़ें उठेंगी, और यह भी ठीक है। मुझे हर किसी की अपनी राय रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें इंटरफेथ मैरिज जैसी हैं।"

    सैफ की शादी के समय बनी थीं अजीब सुर्खियां

    सोहा अली खान ने याद करते हुए कहा, "जब करीना और भाई की शादी हुई थी, तब भी कई अजीबोगरीब बातें हो रही थीं - लव जिहाद, घर वापसी, तरह-तरह की अजीबोगरीब सुर्खियां बन रही थीं। आप जानते ही हैं, 'तुमने हमारा एक लिया, अब हम तुम्हारा एक लेंगे।'

    सैफ अली खान ने एक बार रेडिफ को बताया था कि करीना के पिता रणधीर कपूर को धमकियों से भरे गुमनाम पत्र मिले थे, जिनमें दावा किया गया था कि परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसमें यह भी कहा गया कि विवाह स्थल को निशाना बनाया जाएगा।

