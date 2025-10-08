आप मरने वाले हो... खून से लथपथ पिता Saif Ali Khan को देख बेटे तैमूर की हालत हो गई थी खराब

बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) हाल ही में ओटीटी शो टू मच (Two Much) में नजर आए। काजोल और ट्विंकल खन्ना के इस चैट शो के दौरान सैफ ने चाकू से हमले की घटना का जिक्र किया है और बताया है कि अटैक के बाद बेटे तैमूर अली खान का रिएक्शन कैसा था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में पटौदी परिवार के साथ बड़ी घटना घटी थी। अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के घर में घुसकर एक अज्ञात हमलावर ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सुपरस्टार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर हाल ही में छोटे नवाब ने ओटीटी शो टू मच (Two Much) में खुलकर बातचीत की है।

काजोल और ट्विंकल खन्ना स्टारर इस चैट शो में सैफ अली खान ने उस घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि उस हमले के बाद बेटे तैमूर अली खान ने उनसे क्या सवाल पूछा था। सैफ ने किया जानलेवा हमले का जिक्र हाल ही में सैफ अली खान ने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच में शिरकत की। इस दौरान शो की होस्ट अभिनेत्री काजोल और ट्विंकल खन्ना के सामने सैफ ने खुद पर चाकू से हुए हमले का जिक्र किया। अभिनेता ने कहा-

फोटो क्रेडिट- फेसबुक यह भी पढ़ें- मुंबई अटैक से सहमे Saif Ali Khan! ढूंढ लिया नया ठिकाना, बोले- 'यह सेफ है और यहां...' मैं जेह के कमरे के अंदर गया तो देखा की घुसपैठिया हाथ में चाकू लिए मेरे बच्चों के बेड के पास खड़ा है। मैं कूदकर उसे पकड़ा और हम दोनों में हाथापाई होने लगे। वह पागल सा हो गया और एक के बाद एक दो चाकूओं से उसने मुझपर अटैक कर दिया। मेरी हालत देखकर बड़ा बेटा तैमूर काफी घबरा गया और उसने कहा हे भगवान, क्या अब आप मरने वाले हो। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं मैं मरने वाला नहीं हूं, ठीक हूं। लेकिन मेरी पीठ से उस वक्त काफी खून बह रहा था और भयानक दर्द से मेरी हालत खराब हो गई थी।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम इस तरह से सैफ अली खान ने उस दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है, जो इसी साल 16 जनवरी की रात को सुपरस्टार के मुंबई वाले अपार्टमेंट में हुआ था। मालूम हो कि अटैक के बाद कई दिनों तक सैफ हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे।