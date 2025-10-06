ये अच्छा आइडिया नहीं...पत्नी संग फिल्म ना करने पर Saif Ali Khan की दो टूक, कह डाली इतनी बड़ी बात
Saif Ali Khan ने हाल ही में बताया कि पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ काम करना अच्छा विचार क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि करीना के साथ वे किस तरह की फिल्म में काम करना चाहेंगे। सैफ ने 90 के दशक में अपने करियर और अच्छी स्क्रिप्ट्स न मिलने की बात भी की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सैफ अली खान पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने हाल ही में इस बारे में बात की कि पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना अच्छा विचार क्यों नहीं है। हालांकि उन्होंने करीना कपूर खान के साथ कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने ने अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह, जिनसे उनके दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की।
55 साल के एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने सफर खासकर 90 के दशक की शुरुआत में की गई फिल्मों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें कहते थे कि तुम लकी हो कि तुम्हें इतने मौके मिल रहे हैं। लेकिन उस दौरान उन्हें ना तो अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही थी और ना ही बड़ी फिल्मों में लीड रोल मिल रहा था।
वाइफ के साथ फिल्म करना अच्छा आइडिया नहीं- सैफ अली खान
लेकिन समय के साथ उनके लिए चीजें बेहतर होती गईं। 2000 के दशक में सैफ ने लव के लिए कुछ भी करेगा और दिल चाहता है जैसी फिल्में कीं। समय के साथ उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जब हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है और वे अपने को-एक्टर से प्रेरणा ले पाते हैं। इससे उन्हें बेहतर परफॉर्म करने में मदद मिलती है और इसीलिए उन्होंने सोचा कि पत्नियों या गर्लफ्रेंड के साथ काम न करना ही बेहतर है।
क्या करीना के साथ कभी फिल्म करेंगे सैफ
2021 में पिंकविला से बात करते हुए सैफ ने बताया कि अगर वह और करीना कभी किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करते हैं, तो वह वाकई शानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ऐसा निर्देशक होना चाहिए जो हमें इसलिए कास्ट ना करे क्योंकि हम पति-पत्नी हैं, बल्कि इसलिए करे हम एक्टर्स हैं। इसके लिए एक अच्छी इमेजिनेशन की जरूरत होगी और लीक से हटकर सोचना होगा जो हम दोनों के लिए दिलचस्प हो'।
इन फिल्मों में सैफ-करीना ने किया साथ काम
हालांकि सैफ के इस विचार के बावजूद एक्टर करीना के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और टशन के सेट पर उनका प्यार परवान चढ़ा। अपने करियर के दौरान इस कपल ने कई बेहतरीन फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें एलओसी कारगिल (2003), ओमकारा (2006), टशन (2008), रोडसाइड रोमियो (2008), वॉइस एक्टर्स के रूप में, कुर्बान (2009) और एजेंट विनोद (2012) शामिल हैं।
सैफ को आखिरी बार कूकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल की ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स में देखा गया था। अप्रैल में रिलीज हुई इस फिल्म में जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता और कुणाल कपूर भी थे। फिलहाल सैफ प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में काम कर रहे हैं। इस अपकमिंग फिल्म में उनके अलावा अक्षय कुमार और सैयामी खेर भी नजर आएंगी।
