Saif Ali Khan का लंगड़ा त्यागी किरदार लेगा फिल्म का रूप, Omkara में निभाया था हैरतअंगेज किरदार

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के प्रसिद्ध किरदार लंगड़ा त्यागी जिसे ओमकारा में खूब सराहा गया अब फिल्म की तरह सामने आने वाला है। निर्माता कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इस किरदार के आसपास एक नई कहानी बुनने की योजना बना रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कम ही ऐसा होता है, जहां किसी फिल्म के पात्र की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। उनमें तापसी पन्नू की फिल्म नाम शबाना है, जो इससे पहले बेबी फिल्म में दिखी थी। अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है सैफ अली खान के रोल लंगड़ा त्यागी के साथ। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का पात्र बहुत पसंद किया गया था। सैफ को भी इस रोल के लिए सराहना मिली थी। अब मेकर्स इसको लेकर कुछ नया और अलग प्लान कर रहे हैं।

क्या हो सकती है फिल्म की कहानी? खबरों की मानें तो अब यह पात्र फिल्म की शक्ल ले सकता है। बालीवुड से जुड़े सूत्रों के अनुसार विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर बनी फिल्म ओमकारा के निर्माता कुमार मंगत पाठक इस रोल पर पूरी फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। 19 साल बाद आज भी लोग इस पात्र की चर्चा करते हैं। ऐसे में निर्माता कुमार मंगत और अभिषेक पाठक को लगा कि लंगड़ा त्यागी के आसपास पूरी कहानी रची जा सकती है। उनके पास फिल्म को लेकर आइडिया भी है। स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इसे साल 2026 में फ्लोर पर ले जाने की योजना है।