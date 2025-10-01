Language
    Saif Ali Khan का लंगड़ा त्यागी किरदार लेगा फिल्म का रूप, Omkara में निभाया था हैरतअंगेज किरदार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के प्रसिद्ध किरदार लंगड़ा त्यागी जिसे ओमकारा में खूब सराहा गया अब फिल्म की तरह सामने आने वाला है। निर्माता कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इस किरदार के आसपास एक नई कहानी बुनने की योजना बना रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है।

    सैफ अली खान का फेमस लंगड़ा त्यागी किरदार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कम ही ऐसा होता है, जहां किसी फिल्म के पात्र की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। उनमें तापसी पन्नू की फिल्म नाम शबाना है, जो इससे पहले बेबी फिल्म में दिखी थी। अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है सैफ अली खान के रोल लंगड़ा त्यागी के साथ। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का पात्र बहुत पसंद किया गया था। सैफ को भी इस रोल के लिए सराहना मिली थी। अब मेकर्स इसको लेकर कुछ नया और अलग प्लान कर रहे हैं।

    क्या हो सकती है फिल्म की कहानी?

    खबरों की मानें तो अब यह पात्र फिल्म की शक्ल ले सकता है। बालीवुड से जुड़े सूत्रों के अनुसार विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर बनी फिल्म ओमकारा के निर्माता कुमार मंगत पाठक इस रोल पर पूरी फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। 19 साल बाद आज भी लोग इस पात्र की चर्चा करते हैं। ऐसे में निर्माता कुमार मंगत और अभिषेक पाठक को लगा कि लंगड़ा त्यागी के आसपास पूरी कहानी रची जा सकती है। उनके पास फिल्म को लेकर आइडिया भी है। स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इसे साल 2026 में फ्लोर पर ले जाने की योजना है।

    कास्टिंग को लेकर कई बातें गुप्त

    वहीं दूसरी तरफ कास्टिंग की बात करें तो फिलहाल उससे जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखा गया है। ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का किरदार नकारात्मक था लेकिन सैफ के अभिनय को काफी पसंद किया गया था।

    सैफ अली खान फिलहाल कोच्चि में अक्षय कुमार के साथ हैवान की शूटिंग में व्यस्त हैं। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रिया पिलगांवकर, मोहनलाल और सैयामी खेर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म मोहनलाल अभिनीत 2016 की हिट मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है।

