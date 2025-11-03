Language
    Smriti Mandhana की नेचुरल ब्यूटी के सामने फेल हैं बॉलीवुड हसीनाएं, मैदान के बाहर बेहद स्टाइलिश हैं हमारी World Champion

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    Smriti Mandhana: भारत के लिए पहला महिला वर्ल्ड कप जीतकर भारत की विमेन्स टीम ने इतिहास रच दिया। मैदान पर इंडिया टीम की ये खिलाड़ी जितनी स्ट्रांग और डेडिकेटेड हैं, मैदान के बाहर उनकी नेचुरल ब्यूटी अच्छी-अच्छी हसीनाओं को मात देती है।

    स्मृति मंधाना की नेचुरल ब्यूटी के आगे फेल हैं बॉलीवुड हसीनाएं

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 अक्तूबर का दिन भारत के लिए गर्व का दिन था, क्योंकि पहली बार विमेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। फाइनल में अफ्रीका को हराकर हमारी भारतीय विमेन्स क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया और इसीलिए पूरे देश ने इसका जश्न मनाया।

    पूरा सोशल मीडिया हरमनप्रीत से लेकर जेमिमा, स्मृति, दीप्ति और अन्य खिलाड़ियों की तारीफ से सराबोर है। मैदान पर तो इन खिलाड़ियों ने कमाल किया ही है लेकिन मैदान के बाहर इनका फैशन और स्टाइल किसी हीरोइन से कम नहीं है। स्मृति मंधाना को इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जो उनकी नेचुरल ब्यूटी के दीवाने हैं। स्मृति बेहद सिंपल लेकिन स्टाइलिश फैशन फॉलो करती हैं, जिसमें ज्यादातर नो मेकअप लुक होता है। उनकी प्यारी सी स्माइल किसी भी अपीयरेंस के अट्रैक्शन को दोगुना बढ़ा देती है।

    Smiriti Mandhana और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी वेडिंग फेस्टिविटीज 20 नवंबर से शुरू होंगी। 

    Smriti Mandhana का यह लुक बेहद सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव है, इस ब्लैक गाउन के साथ स्मृति ने मिनिमल मेकअप कैरी किया है जिसमें वे गॉर्जियस लग रही हैं।

    ना सिर्फ वेस्टर्न बल्कि एथनिक वियर में भी स्मृति बेहद खूबसूरत लगती हैं। चोकर नेकपीस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है। 

    स्टाइल के साथ वर्ल्ड चैंपियन कंफर्टेबल अपीयरेंस का चुनाव करती हैं, दिलचस्प बात ये है कि उनका मिनिमल मेकअप लुक भी कई हसीनाओं को टक्कर देता है।

    पिंक-व्हाईट लहंगे और मैचिंग ज्वैलरी में स्मृति बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। बता दें स्मृति जल्द ही म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधेगीं। 

    शिमरी गाउन और सिल्वर ईयरिंग्स में स्मृति एकदम Mermaid की तरह लग रही हैं। उनकी प्यारी सी स्माइल इस लुक को पूरा कर रही है।

    स्मृति मंधाना की यह मिरर सेल्फी दिखाती है कि बिना मेकअप एक सिंपल आउटफिट भी आपकी स्माईल के साथ परफेक्ट लगता है।

