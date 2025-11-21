Language
    Smriti-Palash Wedding: ढोल-नगाड़ों के साथ दुल्हेराजा का स्वागत, हल्दी सेरेमनी से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    Palash-Smriti Haldi Ceremony: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी का जश्न जोरों पर शुरू हो गया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेटर ने गुरुवार को म्यूजिक कंपोज़र के साथ अपनी सगाई कन्फर्म की। दोनों 23 नवंबर को शादी करेंगे। वहीं आज हल्दी सेरेमनी से उनकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई।

    Hero Image

    पलाश-स्मृति की वेडिंग फेस्टिविटीज हुईं शुरू

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं। उनकी वेडिंग फेस्टिविटीज जोरदार तरीके से शूरू हो गई। अब स्मृति की हल्दी सेरेमनी की एक नई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई है। उनकी टीम के साथी शादी की रस्मों का हिस्सा होंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।

    क्रिकेट मैदान पर पलाश ने स्मृति को किया प्रपोज

    शादी से पहले, पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। वो भी क्रिकेट के मैदान पर। वीडियो की शुरुआत पलाश और स्मृति के DY पाटिल स्टेडियम में एंटर करने से होती है।

    smriti (3)

    स्मृति की आँखों पर कपड़ा बंधा होता है, और जैसे ही वह उसे हटाती है, पलाश घुटनों के बल बैठकर उसे गुलाब का गुलदस्ता और हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज़ करता है। हैरान होकर स्मृति की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वीडियो के आखिर में स्मृति पलाश की उंगली में अंगूठी पहनाती है और दोनों एक साथ अपनी रिंग दिखाते हैं।

    palash

    पलाश का हुआ स्मृति के घर स्वागत

    वहीं एक और तस्वीर में स्मृति के घर पर पलाश मुच्छल के गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। वह कढ़ाई वाले कुर्ता-पायजामा सेट में एथनिक चार्म दिखा रहे हैं। दुल्हन के परिवार का एक रिश्तेदार उन्हें गले लगाने से पहले माला पहनाता है। ढोल की थाप पर रस्में पूरी होती हैं, जिससे खुशी और उल्लास का माहौल बन जाता है।

    palsah

    स्मृति ने हाल ही में भारत को ICC महिला ODI वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। 117 ODI में 5,322 रन के साथ, वह मिताली राज के बाद भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। इंडिया की जीत का जश्न मनाते हुए एक पोस्ट में, पलाश ने स्मृति को मुस्कुराते हुए दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने स्मृति के लिए एक टैटू भी बनवाया, जिसमें उन्होंने 'SM18' गुदवाया है।

