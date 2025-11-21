Smriti-Palash Wedding: ढोल-नगाड़ों के साथ दुल्हेराजा का स्वागत, हल्दी सेरेमनी से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं। उनकी वेडिंग फेस्टिविटीज जोरदार तरीके से शूरू हो गई। अब स्मृति की हल्दी सेरेमनी की एक नई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई है। उनकी टीम के साथी शादी की रस्मों का हिस्सा होंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।

क्रिकेट मैदान पर पलाश ने स्मृति को किया प्रपोज शादी से पहले, पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। वो भी क्रिकेट के मैदान पर। वीडियो की शुरुआत पलाश और स्मृति के DY पाटिल स्टेडियम में एंटर करने से होती है।

पलाश का हुआ स्मृति के घर स्वागत वहीं एक और तस्वीर में स्मृति के घर पर पलाश मुच्छल के गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। वह कढ़ाई वाले कुर्ता-पायजामा सेट में एथनिक चार्म दिखा रहे हैं। दुल्हन के परिवार का एक रिश्तेदार उन्हें गले लगाने से पहले माला पहनाता है। ढोल की थाप पर रस्में पूरी होती हैं, जिससे खुशी और उल्लास का माहौल बन जाता है।