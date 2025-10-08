'मैं देख नहीं सकता...'Gauahar Khan के काम पर बोले ससुर स्माइल दरबार, कहा- 'बेटा ही रोक सकता है'
म्यूजिक कंपोजर स्माइल दरबार ने हाल ही में गौहर खान को लेकर अपनी पुरानी सोच व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गौहर खान शादी और मां बनने के बाद काम कर रही है जो उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वे पुराने ख्यालों के हैं। स्माइल ने यह भी कहा कि वे गौहर का काम नहीं देखते क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर स्माइल दरबार (Ismail Darbar) को संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। हाल ही में स्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी बहू गौहर खान और उनके काम को लेकर चर्चा की।
स्माइल ने कहा कि वह थोड़ा पुराने ख्यालों के हैं और अपनी बहू गौहर खान के शादी और मां बनने के बाद काम करने का समर्थन नहीं करते। स्माइल ने कहा कि वो गुस्से से बचने के लिए गौहर का काम नहीं देखते।
बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश की
विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस्माइल ने कहा, “गौहर के बारे में मैं इतना ही जानता हूं कि जैद के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है। जैद का जो पहला बच्चा हुआ, जेहान उसकी परवरिश उसने और गौहर ने मिलके बहुत अच्छे से की है। जैद बोलता है कि… अब समझ में आता है कि परवरिश क्या होती है।
यह भी पढ़ें- Gauahar Khan ने दिखाई बेटे की पहली झलक, क्या है न्यू बोर्न बेबी के नाम का असली मतलब?
गौहर का काम नहीं देखते स्माइल
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी गौहर की फिल्म देखी है, इस्माइल ने कहा, "मेरा एक नेचर है कि मेरी फैमिली की जो परवरिश है ना वो थोड़ी पुरानी सोच की है। मैं ये सोचता हूं कि गौहर अब हमारे घर की इज्जत है तो मैं अब ये तो नहीं बोल सकता ना कि तुम अब काम छोड़ दो। वो मेरा अधिकार नहीं है। वो अधिकार अगर किसी का है तो जैद का।" इसलिए मैं उसके काम को नहीं देखता क्योंकि अगर देखूंगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं उस तरह की फैमिली से हूं।
बीवी ने भी छोड़ दिया था काम
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, मेरी पत्नी आयेश ने जो सबसे बड़ी बात की, वह यह कि उन्होंने अपने बच्चे की खातिर काम करना बंद कर दिया। उस समय वह शो के जरिए 5 लाख रुपये प्रति माह कमा रही थीं और उन्हें एक्टिंग के भी ऑफर मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह गाना या परफॉर्म करना चाहती हैं। यहां तक कि जब मुझे पैसों की जरूरत थी, तब भी उन्होंने हमारे लिए कमाने की पेशकश नहीं की।"
गौहर और जैद ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। मई 2023 में उनका पहला बच्चा जेहान हुआ। कपल ने 1 सितंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे, फरवान का स्वागत किया।
यह भी पढ़ें- बिग बॉस 19 से Awez Darbar के एविक्शन पर भड़के Elvish Yadav, बोले- 'गौहर खान उसे लेने तो नहीं...'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।