'मैं देख नहीं सकता...'Gauahar Khan के काम पर बोले ससुर स्माइल दरबार, कहा- 'बेटा ही रोक सकता है'

म्यूजिक कंपोजर स्माइल दरबार ने हाल ही में गौहर खान को लेकर अपनी पुरानी सोच व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गौहर खान शादी और मां बनने के बाद काम कर रही है जो उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वे पुराने ख्यालों के हैं। स्माइल ने यह भी कहा कि वे गौहर का काम नहीं देखते क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर स्माइल दरबार (Ismail Darbar) को संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। हाल ही में स्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी बहू गौहर खान और उनके काम को लेकर चर्चा की।

स्माइल ने कहा कि वह थोड़ा पुराने ख्यालों के हैं और अपनी बहू गौहर खान के शादी और मां बनने के बाद काम करने का समर्थन नहीं करते। स्माइल ने कहा कि वो गुस्से से बचने के लिए गौहर का काम नहीं देखते।

बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश की विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस्माइल ने कहा, “गौहर के बारे में मैं इतना ही जानता हूं कि जैद के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है। जैद का जो पहला बच्चा हुआ, जेहान उसकी परवरिश उसने और गौहर ने मिलके बहुत अच्छे से की है। जैद बोलता है कि… अब समझ में आता है कि परवरिश क्या होती है।