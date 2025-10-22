Rishabh Tandon Death: त्योहारी सीजन में दूसरी शोक की लहर, सिंगर ऋषभ टंडन का निधन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री से एक शोक भरी खबर आ रही है। सिंगर और अभिनेता ऋषभ टंडन, जिन्हें फकीर के नाम से भी जाना जाता है का निधन हो गया है। इसका क्या कारण था इस बारे में अभी जानकारी नहीं है लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा है।

