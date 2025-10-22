Rishabh Tandon Death: त्योहारी सीजन में दूसरी शोक की लहर, सिंगर ऋषभ टंडन का निधन
पॉपुलर एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) का निधन हो गया है। इंस्टाग्राम पर उनके पांच लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। सिंगर मुंबई में रहते हैं और दीवाली के मौके पर त्योहार मनाने परिवार के पास दिल्ली आए थे जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। यह खबर फैलते ही प्रशंसक और यूज़र्स शॉक्ड रह गए और सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री से एक शोक भरी खबर आ रही है। सिंगर और अभिनेता ऋषभ टंडन, जिन्हें फकीर के नाम से भी जाना जाता है का निधन हो गया है। इसका क्या कारण था इस बारे में अभी जानकारी नहीं है लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा है।
कैसे हुआ सिंगर का निधन?
पैपराजी पेज विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर साझा की। पोस्ट के अनुसार, ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए थे, तभी यह हादसा हुआ। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से कलाकार का अचानक निधन हो गया।
यह भी पढ़ें- जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी स्मृति मंधाना, मंगेतर पलाश ने किया खुलासा
शिव के भक्त थे ऋषभ
ऋषभ टंडन मुंबई के एक सिंगर, कंपोजर और एक्टर हैं। वे अपने शांत स्वभाव और संगीत के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। एक्टर का शिव के प्रति गहरा प्रेम है और उनका इंस्टाग्राम बायो इसी बात को कहता है। उन्होंने लिखा, 'एक आस्तिक,शिव की ऊर्जाओं से ओतप्रोत।
View this post on Instagram
जानवरों से था गहरा लगाव
ऋषभ के प्रोजेक्टस की बात करें तो उन्होंने "फकीर - लिविंग लिमिटलेस" और "रश्ना: द रे ऑफ़ लाइट" जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। संगीत के अलावा, ऋषभ जानवरों के प्रति अपने लगाव के लिए भी जाने जाते थे। वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते थे और घर पर कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षी पाले हुए हैं। उनका इश्क फकीराना गाना काफी हिट हुआ था।
यह भी पढ़ें- Diwali 2025: बीवी की वजह से Shaan ने दीवाली मनाना किया शुरू, डिब्बे के नीचे पटाखे रखकर फोड़ते थे सिंगर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।