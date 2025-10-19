पापोन की 'शाम-ए-महफिल' ने पुणे, मुंबई और कोलकाता में जीता दिल, उमड़ा भावुक प्यार

जागरण न्यूजनेटवर्क, नई दिल्ली। भावपूर्ण संगीत के बादशाह, पापोन अपनी चल रही कॉन्सर्ट सीरीज, 'शाम-ए-महफिल विद पापोन' के साथ, पूरे भारत में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। संगीत की यह रूहानी यात्रा हाल ही में पुणे, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से गुजरी, जहां गायक के लिए प्रशंसकों का जबरदस्त प्यार और प्रशंसा देखने को मिली। तीनों ही जगहों पर शोज के टिकट बिक गए, जो उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण है।

प्रशंसकों ने अपनी सदाबहार आवाज, दिल को छू लेने वाली गजलों और बालीवुड के नए क्लासिक गानों से समां बांधने वाले पापोन के लिए प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा। हर शहर में महफिल का माहौल ऐसा था, जहां हर कोई गायक की भावुक और जादुई धुन में खोया हुआ नजर आया।

परंपरा और आधुनिकता का संगम एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और बहु-वादक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पापोन की 'शाम-ए-महफिल' गजलों, नज्मों और उनके कुछ सबसे पसंदीदा गीतों का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। यह सब उनकी विशिष्ट समकालीन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जो परंपरा और आधुनिक अभिव्यक्ति का एक अनूठा संगम है। अपने प्रतिभाशाली बैंड के साथ प्रस्तुति देते हुए, पापोन ने एक अंतरंग महफिल के आकर्षण को फिर से जीवंत किया। यह ऐसा संगीतमय अनुभव था, जिसने दर्शकों को एक भावनात्मक और मधुर यात्रा पर ले जाकर मंत्रमुग्ध कर दिया।

गजलों को दे रहे नया जीवन इस सफल दौरे के साथ-साथ, पापोन अपने आगामी गजल एल्बम पर भी काम कर रहे हैं, जिसके जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है। 'शाम-ए-महफिल' और अपने नए एल्बम के जरिए, पापोन का लक्ष्य गजलों की कालातीत सुंदरता को पुनर्जीवित करना है।