    पापोन की 'शाम-ए-महफिल' ने पुणे, मुंबई और कोलकाता में जीता दिल, उमड़ा भावुक प्यार

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पापोन अपनी 'शाम-ए-महफिल' कॉन्सर्ट सीरीज से पूरे भारत में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पुणे, मुंबई और कोलकाता में उनके शो हाउसफुल रहे, जो उनकी अपार लोकप्रियता दर्शाते हैं। वह गजलों, नज्मों और अपने पसंदीदा गीतों का समकालीन शैली में मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। सिंगर के अगले कॉन्सर्ट कहां-कहां होगा, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    पापोन  की शाम ए महफिल कॉन्सर्ट की धूम

    जागरण न्यूजनेटवर्क, नई दिल्ली। भावपूर्ण संगीत के बादशाह, पापोन अपनी चल रही कॉन्सर्ट सीरीज, 'शाम-ए-महफिल विद पापोन' के साथ, पूरे भारत में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। संगीत की यह रूहानी यात्रा हाल ही में पुणे, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से गुजरी, जहां गायक के लिए प्रशंसकों का जबरदस्त प्यार और प्रशंसा देखने को मिली। तीनों ही जगहों पर शोज के टिकट बिक गए, जो उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण है।

    प्रशंसकों ने अपनी सदाबहार आवाज, दिल को छू लेने वाली गजलों और बालीवुड के नए क्लासिक गानों से समां बांधने वाले पापोन के लिए प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा। हर शहर में महफिल का माहौल ऐसा था, जहां हर कोई गायक की भावुक और जादुई धुन में खोया हुआ नजर आया।

    परंपरा और आधुनिकता का संगम

    एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और बहु-वादक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पापोन की 'शाम-ए-महफिल' गजलों, नज्मों और उनके कुछ सबसे पसंदीदा गीतों का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। यह सब उनकी विशिष्ट समकालीन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जो परंपरा और आधुनिक अभिव्यक्ति का एक अनूठा संगम है। अपने प्रतिभाशाली बैंड के साथ प्रस्तुति देते हुए, पापोन ने एक अंतरंग महफिल के आकर्षण को फिर से जीवंत किया। यह ऐसा संगीतमय अनुभव था, जिसने दर्शकों को एक भावनात्मक और मधुर यात्रा पर ले जाकर मंत्रमुग्ध कर दिया।

    पपोन

    अगला पड़ाव बनेगा राजधानी

    पहले चरण की अभूतपूर्व सफलता के बाद, यह भावपूर्ण यात्रा अभी जारी है। अब प्रशंसक उनके अगले लाइव प्रदर्शनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगले पड़ावों में शामिल हैं: जयपुर (1 नवंबर), बेंगलुरु (2 नवंबर) और दिल्ली (8 नवंबर)। इन शहरों में 'शाम-ए-महफ़िल' को लेकर उतना ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

    गजलों को दे रहे नया जीवन

    इस सफल दौरे के साथ-साथ, पापोन अपने आगामी गजल एल्बम पर भी काम कर रहे हैं, जिसके जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है। 'शाम-ए-महफिल' और अपने नए एल्बम के जरिए, पापोन का लक्ष्य गजलों की कालातीत सुंदरता को पुनर्जीवित करना है।

    paopn

    वह इन्हें एक नए और समकालीन स्पर्श के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं—ताकि श्रोताओं को पुरानी यादों, सुरों और जादू से भरी शामें मिल सकें, और गजलों की विरासत आधुनिक श्रोताओं तक भी पहुँच सके। पापोन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है जो सीधे दिल को छूता है। 'शाम-ए-महफिल' वास्तव में भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार उत्सव बन गई है।

