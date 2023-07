एक्ट्रेस लवली काजल को नहीं मिल रहा पसंदीदा लड़का, मंदिर जाकर भोलेनाथ से कहा 'भोला जी दूल्हा पसंद के दिहा'

भोजपुरी सिनेमा की हिट मशीन खुशबू तिवारी कभी भी अपने गानों और मीठी आवाज से फैंस का दिल जीतना नहीं भूलतीं। उनका कोई भी गाना हो उसे सुनने के बाद लगता है कि इसके लिए उन्होंने खुद कितनी मेहनत की होगी। खुशबू एक बार फिर ऐसा ही एक सॉन्ग लेकर हाजिर हैं। एक्ट्रेस लवली काजल ने उनके गाए गाने पर परफॉर्मेंस दी है।

Bhojpuri Song Bhola ji Dulha Pasand ke Diha released

