Kangana Ranaut ने सावन में घर पर किया रुद्र अभिषेक, एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो

Kangana Ranaut Sawan Puja कंगना रनोट ( Kangana Ranaut ) हर छोटे से छोटे त्योहार को बड़े शौक से मनाती हैं । अब सावन में अदाकार ने अपने घर पर भगवान शिव का अभिषेक किया जिसकी एक झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की है। आपको बता दें कंगना भगवान शिव ( Shiva ) की बहुत बड़ी भक्त हैं ।

Kangana Ranaut Rudra Abhishek Photo Credit Instagram