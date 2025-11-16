Language
    ग्रैमी अवॉर्ड्स में गूंजेगी 'महाकुंभ की आवाज,' Kanika Kapoor के गाने को मिला नॉमिनेशन

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:27 AM (IST)

    इंटरनेशनल अवॉर्ड्स ग्रैमी का आयोजन अगले साल किया जाएगा। इससे पहले नॉमिनेशन में भारत का मान बढ़ाते हुए सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) ने कमाल कर दिया है। उनके महाकुंभ गाने को 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेट किया गया है। 

    बॉलीवुड की फेमस सिंगर कनिका कपूर (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय गायिकाओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कनिका कपूर का नाम जरूर शामिल होता है। अपनी मधुर आवाज के दम पर किसी भी गीत में जान फूंकने वालीं कनिका ने सही मायनों में देश का नाम रोशन कर दिया था। सिंगर की साउंड्स ऑफ महाकुंभा एल्बम के गाने को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी ग्रैमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला है। 

    आने वाले 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के लिए कनिका कपूर की महाकुंभ गीत को चुना गया है। इस मामले को लेकर गायिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं- 

    ग्रैमी अवॉर्ड्स में महाकुंभ की गूंज

    इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, जो धार्मिका आस्था का प्रतीक माना गया। महाकुंभ मेले को मद्देनजर रखते हुए मशहूर गायिका कनिका कपूर ने उसी दौरान साउंड ऑफ महाकुंभा म्यूजिक एल्बम को अपनी जादुई आवाज दी। गायिका ने इस एल्बम के महाकुंभ सॉन्ग को गाया, जो सुपरहिट रहा। अब इस गाने को आने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में नॉमिनेट किया गया। 

    दरअसल 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में कनिका कपूर के महाकुंभ गाने को नॉमिनेशन मिला है। ये वाकई भारतीय संगीत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और खासतौर पर सिंगर कनिका के करियर के लिए ये अहम पड़ाव है। ग्रैमी अवॉर्ड्स में अपने गाने के नॉमिनेशन को लेकर कनिका कपूर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है-

    साउंड्स ऑफ कुंभ का हिस्सा बनना मेरे लिए काफी बड़ी बात है। इसके अलावा इस म्यूजिक एल्बम के टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज देना किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है। ये गीत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक तरह से प्रतीक है। ग्रैमी नॉमिनेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद पूरी टीम के लिए गर्व का पल है। मालूम हो कि कनिका कपूर की साउंड्स ऑफ महाकुंभ म्यूजिक एल्बम को सिद्धांत भाटिया ने प्रोड्यूस किया है। 

    कब आयोजित होंगे ग्रैमी अवॉर्ड्स 

    हर साल की तरह आने वाले समय में ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन किया जाएगा। गौर किया जाए 68वें ग्रैमी पुरस्कार की तरफ तो इसका आयोजन 1 फरवरी रविवार 2026 में होगा। 

