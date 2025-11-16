ग्रैमी अवॉर्ड्स में गूंजेगी 'महाकुंभ की आवाज,' Kanika Kapoor के गाने को मिला नॉमिनेशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय गायिकाओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कनिका कपूर का नाम जरूर शामिल होता है। अपनी मधुर आवाज के दम पर किसी भी गीत में जान फूंकने वालीं कनिका ने सही मायनों में देश का नाम रोशन कर दिया था। सिंगर की साउंड्स ऑफ महाकुंभा एल्बम के गाने को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी ग्रैमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आने वाले 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के लिए कनिका कपूर की महाकुंभ गीत को चुना गया है। इस मामले को लेकर गायिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं- ग्रैमी अवॉर्ड्स में महाकुंभ की गूंज इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, जो धार्मिका आस्था का प्रतीक माना गया। महाकुंभ मेले को मद्देनजर रखते हुए मशहूर गायिका कनिका कपूर ने उसी दौरान साउंड ऑफ महाकुंभा म्यूजिक एल्बम को अपनी जादुई आवाज दी। गायिका ने इस एल्बम के महाकुंभ सॉन्ग को गाया, जो सुपरहिट रहा। अब इस गाने को आने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में नॉमिनेट किया गया।