म्यूजिक कंपोजर Raghu Dixit को 50 की उम्र में हुआ प्यार, Varijashree Venugopal से इसी महीने करेंगे शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संगीतकार और गायक रघु दीक्षित इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। म्यूजिक कंपोजर ने साल 2005 में कोरियोग्राफर और डांसर मयूरी उपाध्याय से शादी की थी। साल 2019 में उनका तलाक हो गया और अब रघु दूसरी बार शादी करने वाले हैं।

खबर है कि सिंगर ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित गायिका और बांसुरी वादक वरीजाश्री वेणुगोपाल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। यह जोड़ा इसी महीने (अक्टूबर) में शादी करने वाली है। मैंने सोचा था अकेला रहूंगा - रघु टाइम्स ऑफ इंडिया से शादी के बारे में बात करते हुए, रघु ने कहा, "सच कहूं तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने खुद को जीवन भर अकेले रहने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था।"