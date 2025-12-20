Language
    सिंगर B Praak दूसरी बार बने पापा, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म...बेबी के नाम का मतलब जानकर खिल उठेगा आपका चेहरा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    सिंगर बी प्राक और उनकी पत्नी को एक बार फिर से माता-पिता बनने का सुख मिला है। हाल ही में कपल ने बेबी ब्वॉय का स्वागत किया, जिसकी जानकारी सिंगर ने अपने ...और पढ़ें

    Hero Image

    दूसरी बार सिंगर बी प्राक बने पिता, घर में आया नन्हा मेहमान/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'तेरी मिट्टी में मिल जांवा', 'मन भरिया' सहित कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर बी प्राक के घर में काफी दुखों के बाद एक बार फिर से खुशी ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी मीरा बच्चन ने कुछ दिनों पहले ही दूसरे बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है, जिसकी खुशी सिंगर ने फैंस के साथ शेयर की है।

    बीप्राक ने न ही सिर्फ अपनी और मीरा की जिंदगी में आए नन्हें मेहमान की खुशी शेयर की, बल्कि उन्होंने उसका नाम भी रिवील कर दिया। बीप्राक ने अपने बेटे का नाम बेहद ही यूनिक रखा है, जिसका मतलब इतना अच्छा है कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा।

    बी प्राक कितनी तारीख को बने थे पिता

    एक बेटे को खोने के गम से उभर रहे सिंगर बी प्राक के लिए ये पल किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, जब उनकी जिंदगी में नन्हा मेहमान आया। बी प्राक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेटे के जन्म की खुशी शेयर करते हुए लिखा, "राधेश्याम की दिव्य कृपा से हमें 1 दिसंबर 2025 में बेबी ब्वॉय हुआ है। हमारा दिल आभार और खुशी से भर आया है। दोबारा सूर्योदय हुआ है और लाइट, जिंदगी की एक ने शुरुआत करने की उम्मीद लेकर आया है"।

    b praak

    अपने दूसरे बच्चे का बी प्राक ने रखा ये नाम

    बी प्राक ने बेबी ब्वॉय के आने की जानकारी के साथ बेटे का नाम भी बता दिया। बी प्राक और मीरा बच्चन ने अपने बेटे का नाम 'द्विज बच्चन' रखा है, जिसका मतलब है, दो बार जन्मा-एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर तो इंस्टाग्राम पर नहीं शेयर की, लेकिन भगवान कृष्ण और गौ मां और उनके बछड़े की बेहद ही खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा. "सब राधे राधे है। जय श्री कृष्ण"।

    सिंगर बी प्राक की इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। वाऊ, तुम दोनों को बहुत-बहुत मुबारकबाद, ये कान्हा जी की ब्लेसिंग्स ही हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "राधा-रानी आपके परिवार को हमेशा ही ऐसे ब्लेस करें पाजी"।

    2022 में हुआ था दूसरे बेटे का निधन

    आपको बता दें कि सिंगर बी प्राक पहले ही एक बेटे के पिता है। उनके बेटे अदब का जन्म 2020 में हुआ था। उनकी पत्नी ने अपने दूसरे बेटे 'फजा' को साल 2022 में जन्म दिया था, जिसकी कुछ देर बाद ही मृत्यु हो गई थी। लंबे समय तक बी प्राक बेटे को खोने के गम से उभर नहीं पाए थे।

