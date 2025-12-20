सिंगर B Praak दूसरी बार बने पापा, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म...बेबी के नाम का मतलब जानकर खिल उठेगा आपका चेहरा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'तेरी मिट्टी में मिल जांवा', 'मन भरिया' सहित कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर बी प्राक के घर में काफी दुखों के बाद एक बार फिर से खुशी ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी मीरा बच्चन ने कुछ दिनों पहले ही दूसरे बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है, जिसकी खुशी सिंगर ने फैंस के साथ शेयर की है।

बीप्राक ने न ही सिर्फ अपनी और मीरा की जिंदगी में आए नन्हें मेहमान की खुशी शेयर की, बल्कि उन्होंने उसका नाम भी रिवील कर दिया। बीप्राक ने अपने बेटे का नाम बेहद ही यूनिक रखा है, जिसका मतलब इतना अच्छा है कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा।

बी प्राक कितनी तारीख को बने थे पिता एक बेटे को खोने के गम से उभर रहे सिंगर बी प्राक के लिए ये पल किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, जब उनकी जिंदगी में नन्हा मेहमान आया। बी प्राक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेटे के जन्म की खुशी शेयर करते हुए लिखा, "राधेश्याम की दिव्य कृपा से हमें 1 दिसंबर 2025 में बेबी ब्वॉय हुआ है। हमारा दिल आभार और खुशी से भर आया है। दोबारा सूर्योदय हुआ है और लाइट, जिंदगी की एक ने शुरुआत करने की उम्मीद लेकर आया है"।

सिंगर बी प्राक की इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। वाऊ, तुम दोनों को बहुत-बहुत मुबारकबाद, ये कान्हा जी की ब्लेसिंग्स ही हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "राधा-रानी आपके परिवार को हमेशा ही ऐसे ब्लेस करें पाजी"।