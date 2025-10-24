Shreyas Talpade और आलोक नाथ के खिलाफ दर्ज हुई FIR, यूपी के बागपत से जुड़ा है मामला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) और आलोक नाथ पर कथित तौर पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। वे उन 22 अन्य लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में आरोप लगाया गया है कि आरोपी लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी में शामिल थे।

एक्टर संग 22 अन्य के खिलाफ केस एएनआई ने बताया कि धोखाधड़ी और ठगी का मामला 22 जनवरी को दर्ज किया गया था। आरोप है कि जिले के 500 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ रुपये की ठगी की गई। इसके तहत उन्हें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने पर पांच साल में पैसा दोगुना करने का वादा किया गया था। जब एक साल तक उन्हें पैसा नहीं मिला, तो एजेंटों ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ दोनों ही इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर हैं और इस तरह वे भी इस मामले में फंस गए।