Shreyas Talpade और आलोक नाथ के खिलाफ दर्ज हुई FIR, यूपी के बागपत से जुड़ा है मामला
उत्तर प्रदेश के बागपत में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) और आलोक नाथ सहित 24 लोग आरोपी हैं। एक स्थानीय निवासी द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों को एक सहकारी समिति में निवेश करने पर उनके पैसे पर बड़ा मुनाफा देने का वादा किया गया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) और आलोक नाथ पर कथित तौर पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। वे उन 22 अन्य लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में आरोप लगाया गया है कि आरोपी लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी में शामिल थे।
एक्टर संग 22 अन्य के खिलाफ केस
एएनआई ने बताया कि धोखाधड़ी और ठगी का मामला 22 जनवरी को दर्ज किया गया था। आरोप है कि जिले के 500 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ रुपये की ठगी की गई। इसके तहत उन्हें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने पर पांच साल में पैसा दोगुना करने का वादा किया गया था। जब एक साल तक उन्हें पैसा नहीं मिला, तो एजेंटों ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ दोनों ही इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर हैं और इस तरह वे भी इस मामले में फंस गए।
बागपत की एक महिला ने की शिकायत
रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी बबली नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि बिजरौल गांव का एक युवक जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप और लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है, उसके गांव आया था। यह सोसाइटी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में पंजीकृत है।
Baghpat, Uttar Pradesh | A case has been filed against Bollywood actors Shreyas Talpade and Alok Nath, along with 22 others. The complainant alleges fraud in the name of investment in the Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society. Bollywood actors Shreyas…— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 24, 2025
कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं श्रेयस
रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीणों से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद, कंपनी ने अचानक अपना काम बंद कर दिया और इसके पीछे के लोग गायब हो गए। ग्रामीण जो इससे तुरंत आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे थे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहकारी समिति से ब्रांड एंबेसडर के रूप में जुड़े थे इस वजह से 22 अन्य लोगों के साथ वो भी कथित जांच के घेरे में आ गए हैं।
यह मामला कुछ समय से चल रहा है। इस साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें श्रेयस तलपड़े को जांच जारी रहने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी।
