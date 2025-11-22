252 करोड़ के ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन, बॉलीवुड पर फिर मंडराया ड्रग्स का साया

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर-डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक बड़ी नारकोटिक्स जांच के सिलसिले में ऑफिशियली समन भेजा है। उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच का फोकस महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करीब 252 करोड़ रुपये कीमत की मेफेड्रोन (MD) की जब्ती पर है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने दावा किया कि भारत और विदेश में ड्रग्स से भरी शानदार पार्टियां ऑर्गनाइज की जाती थीं, जिनमें कथित तौर पर सेलिब्रिटी, मॉडल, रैपर, फिल्ममेकर और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोग भी शामिल होते थे।