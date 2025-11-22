Language
    252 करोड़ के ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन, बॉलीवुड पर फिर मंडराया ड्रग्स का साया

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:09 AM (IST)

    Shraddha Kapoor के भाई, एक्टर-डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग केस में समन भेजा है। खबर है कि उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े सेलिब्रिटी और लोगों की शानदार पार्टियों में शामिल होने के मामले में सामने आया है।

    ऋद्धा कपूर के भाई सिद्धांत को ड्रग्स में भेजा समन

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर-डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक बड़ी नारकोटिक्स जांच के सिलसिले में ऑफिशियली समन भेजा है। उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।

    PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच का फोकस महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करीब 252 करोड़ रुपये कीमत की मेफेड्रोन (MD) की जब्ती पर है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने दावा किया कि भारत और विदेश में ड्रग्स से भरी शानदार पार्टियां ऑर्गनाइज की जाती थीं, जिनमें कथित तौर पर सेलिब्रिटी, मॉडल, रैपर, फिल्ममेकर और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोग भी शामिल होते थे।

    अभी दोषी नहीं हैं सिद्धांत

    इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा जांचे गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इन हाई-प्रोफाइल पार्टियों में कथित तौर पर मौजूद लोगों में सिद्धांत कपूर का नाम सामने आया। ANC ने इस बात पर जोर दिया है कि नामों का जिक्र तो हुआ है, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाने का मतलब यह नहीं है कि वे दोषी हैं। एएनसी की घाटकोपर यूनिट कपूर का बयान दर्ज करेगी, जिसके बाद अधिकारी तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई – जैसे हिरासत की मांग करना या आरोप दायर करना – उचित है या नहीं।

    ओरी से भी होगी पूछताछ

    जांच में सोशल-मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि (ओरी) से भी पूछताछ की जाएगी। जैसे ही सिद्धांत कपूर ANC के समन का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, यह केस इस बात में एक अहम मोड़ बन सकता है कि लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियां सेलिब्रिटी से जुड़े नारकोटिक्स नेटवर्क की जांच कैसे करेंगी। अब फोकस इन्वेस्टिगेटर्स के साथ उनकी बातचीत पर है और क्या इससे 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स केस में और सुराग मिलते हैं।

