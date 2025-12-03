Language
    Shraddha Kapoor ने फैंस के सामने ब्वॉयफ्रेंड पर उडे़ला प्यार, हाथों से खिलाई जापानी डिश

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस अक्सर राहुल मोदी के साथ डेटिंग की खबरों ...और पढ़ें

    श्रद्धा ने ब्वॉयफ्रेंड को खिलाया खाना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्त्री 2 फेम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भले ही पर्दे पर कम दिखाई देती हों लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। शायद यही वजह है कि श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाली एक्ट्रेसेज में नंबर वन पर हैं। इसके अलावा अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी श्रद्धा खास चर्चा में रहती हैं।

    केमिस्ट्री देख फैंस हुए क्रेजी

    श्रद्धा ने भले ही राहुल मोदी के साथ डेटिंग को लेकर कुछ न कहा हो लेकिन उन्हें अक्सर निर्देशक के साथ स्पॉट किया जाता है। अब हाल ही में दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें श्रद्धा बड़े ही प्यार से एक्टर को अपने हाथों से स्नैक्स खिलाती हुई नजर आ रही हैं। दोनों की केमिस्ट्री देखकर अपना दिल हारने से फैंस खुद को नहीं रोक पाए।

    श्रद्धा ने राहुल मोदी को खिलाई जापानी डिश

    हाल ही में दोनों को मुंबई कॉफी फेस्टिवल में फूड स्टॉल्स पर खाना खाते हुए देखा गया। एक कैफे में मोची (एक जापानी व्यंजन) परोसा जा रहा था जिसे चखने के लिए दोनों रुक गए। एक पल में, श्रद्धा राहुल को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए मुस्कुराती हुई दिखाई दीं। इस दौरान श्रद्धा ने पूरी तरह से कैजुअल लुक अपनाया हुआ था। जींस और जैकेट पहने हुए श्रद्धा मिनमिल मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने पोनीटेल बनाकर अपना लुक कंप्लीट किया।

     
     
     
    इस फिल्म में आएंगी नजर

    वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बहुत जल्द निर्देशक लक्ष्मण उटेकर के साथ एक अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हैं। इसमें वो दिग्गज तमाशा कलाकार विथाबाई की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल इसे 'ईथा' नाम दिया गया है जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि,अभी शूटिंग रुकी हुई है क्योंकि लावणी करते समय अभिनेत्री के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था।

