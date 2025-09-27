Language
    Choti Stree Announce: 'स्त्री 3' से पहले आएगी 'छोटी स्त्री', श्रद्धा कपूर ने Thamma ट्रेलर लॉन्च पर किया एलान

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:29 PM (IST)

    Shraddha Announces Choti Stree श्रद्धा कपूर ने शुक्रवार को थामा के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिससे मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के फैंस को खुश कर दिया। उन्होंने इस यूनिवर्स की पहली एनिमेटेड फिल्म छोटी स्त्री की घोषणा की है जो उनके आईकॉनिक किरदार की पिछली कहानी को दर्शाएगी। निर्माता दिनेश विजान ने बताया कि यह फिल्म सीधे स्त्री 3 से जुड़ेगी।

    श्रद्धा कपूर ने अनाउंस की छोटी स्त्री

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने शुक्रवार को हिट हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'स्त्री' में अपने किरदार से प्रेरित एक एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री'की घोषणा की। यह घोषणा मुंबई में मैडॉक फिल्म्स की 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान की गई, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में हैं। इस इवेंट में दिनेश विजान और खुराना भी मौजूद थे।

    श्रद्धा कपूर ने अनाउंस की 'छोटी स्त्री'

    श्रद्धा ने दर्शकों से कहा, 'मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री' लेकर आ रहा है, जो सभी एज ग्रुप के लिए थिएटर्स में रिलीज होगी। मुझे लगता है कि यह भारत के लिए एक रोमांचक समय होगा। इस यूनिवर्स का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है'। निर्माता दिनेश विजान ने बताया कि यह फिल्म सीधे 'स्त्री 3' से जुड़ेगी, जो लाइव-एक्शन सीक्वल से छह महीने पहले रिलीज होगी।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री' से हुई, जिसमें श्रद्धा और राजकुमार राव ने लीड रोल निभाया था। इसकी सफलता ने मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी दुनिया के लिए रास्ता तैयार किया, जिसमें अब 'रूही', 'भेड़िया' और 'मुंज्या' जैसी फिल्में शामिल हैं और इसी यूनिवर्स की अगली फिल्म थामा दीवाली पर रिलीज होने के लिए तैयार है जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में होंगे। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो इस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह ही भरपूर एंटरटेनमेंट का वादा करता है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    स्त्री 3 से पहले रिलीज होगी छोटी स्त्री

    दिनेश विजान ने थामा फिल्म के बारे में एक रोमांचक जानकारी देते हुए कहा, 'छोटी स्त्री की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमर (कौशिक) और निरंकार (भट्ट) ने इसे जिस तरह से तैयार किया है, यह स्त्री 3 के एक सीन के साथ खत्म होगी। इसलिए, यह एनीमेशन के आखिर में एक लाइव फिल्म में बदल जाएगी और स्त्री के किरदार की पिछली कहानी के बारे में सवाल का जवाब देगी। यह स्त्री 3 से 6 महीने पहले आएगी'।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    मैडॉक यूनिवर्स का ऑफिशियल नाम अनाउंस

    2018 में स्त्री रिलीज होने के बाद पहली बार, मैडॉक ने अपनी हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइजी का आधिकारिक नाम घोषित किया। स्त्री का चेहरा रहीं श्रद्धा कपूर ने मंच पर मैडॉक यूनिवर्स का परिचय दिया। जोरदार तालियों के बीच नए लोगो को लॉन्च करते हुए उन्होंने दर्शकों से कहा, 'अब इंटरनेशनल यूनिवर्स को भूलने का समय आ गया है क्योंकि हमारे पास अपना देसी हॉरर यूनिवर्स है'।

    2024 में, 'स्त्री 2' दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए साल की सबसे बड़ी हिंदी हिट बन गई। इस बीच अगली रिलीज थामा है जिसका निर्देशन 'मुंज्या' फिल्म निर्माता आदित्य सरपोतदार ने किया है, यह फिल्म 21 अक्टूबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होगी।

