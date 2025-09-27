Choti Stree Announce: 'स्त्री 3' से पहले आएगी 'छोटी स्त्री', श्रद्धा कपूर ने Thamma ट्रेलर लॉन्च पर किया एलान

Shraddha Announces Choti Stree श्रद्धा कपूर ने शुक्रवार को थामा के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिससे मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के फैंस को खुश कर दिया। उन्होंने इस यूनिवर्स की पहली एनिमेटेड फिल्म छोटी स्त्री की घोषणा की है जो उनके आईकॉनिक किरदार की पिछली कहानी को दर्शाएगी। निर्माता दिनेश विजान ने बताया कि यह फिल्म सीधे स्त्री 3 से जुड़ेगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने शुक्रवार को हिट हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'स्त्री' में अपने किरदार से प्रेरित एक एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री'की घोषणा की। यह घोषणा मुंबई में मैडॉक फिल्म्स की 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान की गई, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में हैं। इस इवेंट में दिनेश विजान और खुराना भी मौजूद थे।

श्रद्धा कपूर ने अनाउंस की 'छोटी स्त्री' श्रद्धा ने दर्शकों से कहा, 'मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री' लेकर आ रहा है, जो सभी एज ग्रुप के लिए थिएटर्स में रिलीज होगी। मुझे लगता है कि यह भारत के लिए एक रोमांचक समय होगा। इस यूनिवर्स का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है'। निर्माता दिनेश विजान ने बताया कि यह फिल्म सीधे 'स्त्री 3' से जुड़ेगी, जो लाइव-एक्शन सीक्वल से छह महीने पहले रिलीज होगी।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया स्त्री 3 से पहले रिलीज होगी छोटी स्त्री दिनेश विजान ने थामा फिल्म के बारे में एक रोमांचक जानकारी देते हुए कहा, 'छोटी स्त्री की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमर (कौशिक) और निरंकार (भट्ट) ने इसे जिस तरह से तैयार किया है, यह स्त्री 3 के एक सीन के साथ खत्म होगी। इसलिए, यह एनीमेशन के आखिर में एक लाइव फिल्म में बदल जाएगी और स्त्री के किरदार की पिछली कहानी के बारे में सवाल का जवाब देगी। यह स्त्री 3 से 6 महीने पहले आएगी'।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया मैडॉक यूनिवर्स का ऑफिशियल नाम अनाउंस 2018 में स्त्री रिलीज होने के बाद पहली बार, मैडॉक ने अपनी हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइजी का आधिकारिक नाम घोषित किया। स्त्री का चेहरा रहीं श्रद्धा कपूर ने मंच पर मैडॉक यूनिवर्स का परिचय दिया। जोरदार तालियों के बीच नए लोगो को लॉन्च करते हुए उन्होंने दर्शकों से कहा, 'अब इंटरनेशनल यूनिवर्स को भूलने का समय आ गया है क्योंकि हमारे पास अपना देसी हॉरर यूनिवर्स है'।