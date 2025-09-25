Thamma Trailer: ट्रेलर रिलीज से पहले 'थामा-स्त्री' ने फैंस को किया सरप्राइज, 24 घंटे बाद मिलेगी गुड न्यूज

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:55 PM (IST)

    Thamma Movie इस साल बॉलीवुड मोस्ट अवेटेड मूवी की लिस्ट में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का नाम शामिल है। इस मूवी का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज किया जाना है। इससे पहले मेकर्स ने फैंस को थामा के साथ-साथ स्त्री 3 (Stree 3) को लेकर गुड न्यूज देने का प्लान बनाया है।

    थामा फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रिलीज के तौर पर देखी जा रही है। बीते साल स्त्री 2 से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाले प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स की अगली पेशकश के तौर पर थामा को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज किया जाना है, जिसका एलान पहले ही कर दिया गया है। 

    अब मेकर्स की तरफ से थामा और स्त्री 3 (Stree 3) को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। इसके साथ ही फैंस को एक सरप्राइज भी दिया गया है। आइए इस मामले को थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। 

    ट्रेलर रिलीज से पहले फैंस को मिला सरप्राइज

    आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। बुधवार को मैडॉक फिल्म्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इस हॉरर कॉमेडी का ट्रेलर शुक्रवार 26 सितंबर को शाम 5 बजे रिलीज किया जाएगा।

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    इससे पहले अब गुरुवार को मेकर्स ने थामा से जुड़ा एक बड़ा सरप्राइज दिया है। दरअसल फिल्म का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें रश्मिका और आयुष्मान एक साथ नजर आ रहे। इसके साथ ही पोस्ट में ये जानकारी दी गई है कि कल स्त्री 3 को लेकर भी कुछ घोषणा की जा सकती है।

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    अगर ऐसा होता है तो यकीनन तौर पर ये सिनेप्रेमियों के लिए बड़ा सरप्राइज रहेगा। क्योंकि बीते साल 15 अगस्त को रिलीज होने वाली स्त्री 2 जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की थी, उस आधार पर स्त्री पार्ट 3 के लिए फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शुक्रवार का दिन मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए खास होने वाला है। 

    कब रिलीज होगी थामा

    फिल्म थामा का टीजर पहले ही रिलीज कर दिया गया है। जिसे देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि थामा भी स्त्री 2 की तरह बॉक्स ऑफिस गदर काटेगी। गौर किया जाए फिल्म की रिलीज डेट की तरफ तो दीवाली के खास पर 21 अक्टूबर को थामा को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के अलावा इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, फैसल मलिक और अपारशक्ति खुराना जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे।

