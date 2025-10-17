एक आदत जिसने ले ली Sanjeev Kumar की जान, महज 47 की उम्र में हो गई थी शोले के 'ठाकुर' की मौत!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1960 में रिलीज फिल्म हम हिंदुस्तानी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले अभिनेता संजीव कुमार ने अपने 24 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने निशान, अली बाबा और 40 चोर, स्मगलर, राजा और रंक जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें मुख्य तौर पर रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' में 'ठाकुर' का किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है।

हालांकि, 1960 से 1984 तक एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाने वाले संजीव कुमार का निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था। महज 47 साल की उम्र में अपने फैंस को रुसवा कर वह इस दुनिया से चले गए। हाल ही में उनके करीबी दोस्त और को-स्टार रहे परीक्षित साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि संजीव कुमार को हार्टअटैक आने का कारण क्या था।

रात में इतने बजे तक खाते रहते थे संजीव कुमार? एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, थ्री इडियट्स और पीके जैसी फिल्म में पिता का रोल निभाने वाले अभिनेता परीक्षित साहनी ने हाल ही में अपने करीबी दोस्त को याद करते हुए कई किस्से सुनाए। हालांकि, इस बातचीत में उन्होंने वह कारण भी बताया, जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया।

संजीव कुमार पर मरती थी कई एक्ट्रेसेस रिपोर्ट्स की मानें तो संजीव कुमार लव लाइफ भी अपने समय में काफी चर्चित थी। ऐसा कहा जाता था कि वह हेमा मालिनी को अपनी दुल्हनिया बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने घर बसाने के बारे में सोचना छोड़ दिया। जब संजीव कुमार की लव लाइफ के बारे में पूछा गया, तो परीक्षित साहनी ने कहा, "मैंने इस बारे में कभी उनसे पूछा नहीं, लेकिन मैं काफी कुछ जानता हूं। मैं लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उनमें से कुछ एक्ट्रेसेस भी थी। कई तो उनके लिए क्रेजी थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहते थे"।