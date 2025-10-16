'कई अभिनेत्रियां थीं जो उनसे शादी लेकिन...' फेमस एक्टर ने Sanjeev Kumar की लव लाइफ पर किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजीव कुमार ने फिल्म शोले, त्रिशूल और खिलौना जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनके निभाए किरदार के लिए भारतीय सिनेमा में उन्हें आज भी याद किया जाता है। हालांकि एक्टर का 47 साल की उम्र में निधन हो गया।

क्या थी संजीव कुमार की बुरी आदत अब हाल ही की एक बातचीत में अनुभवी अभिनेता परीक्षित साहनी ने संजीव कुमार की उन बुरी आदतों के बारे में खुलकर बात की जिनकी वजह से संजीव कुमार की असामयिक निधन हो गया। उन्होंने अपनी और अभिनेता की गहरी दोस्ती पर भी बात की। दरअसल संजीव कुमार को बहुत अधिक शराब पीने की आदत थी जिसकी वजह से उनकी तबियत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी।

संजीव कुमार को अपना भाई मानते थे परीक्षित उसी बातचीत में, उन्होंने याद किया कि कैसे संजीव कुमार जिन्हें लोग प्यार से हरि भाई कहते थे, उनके बड़े भाई जैसे थे। जब उनकी मुलाकात 1968 में फ़िल्म अनोखी रात के सेट पर हुई थी। परीक्षित ने कहा,"वह मेरे लिए भाई जैसे थे। मैं रूस से आया ही था और उन्होंने मुझे फ़िल्म अनोखी रात में कास्ट किया था। उस समय मुझे हिंदी नहीं आती थी क्योंकि मैं छह साल तक रूसी बोलता रहा और उससे पहले मुझे अंग्रेज़ी आती थी। हिंदी में बात करना बेहद मुश्किल था।"