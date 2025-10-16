Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कई अभिनेत्रियां थीं जो उनसे शादी लेकिन...' फेमस एक्टर ने Sanjeev Kumar की लव लाइफ पर किया खुलासा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    संजीव कुमार का 47 साल की उम्र में निधन हो गया था। शराब पीने की आदत ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। अब एक जाने माने अभिनेता ने परीक्षित साहनी के जीवन से जुड़े कई किस्से शेयर किए। एक्टर ने बताया कि कई लड़कियां संजीव कुमार को पसंद करती थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजीव कुमार ने फिल्म शोले, त्रिशूल और खिलौना जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनके निभाए किरदार के लिए भारतीय सिनेमा में उन्हें आज भी याद किया जाता है। हालांकि एक्टर का 47 साल की उम्र में निधन हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या थी संजीव कुमार की बुरी आदत

    अब हाल ही की एक बातचीत में अनुभवी अभिनेता परीक्षित साहनी ने संजीव कुमार की उन बुरी आदतों के बारे में खुलकर बात की जिनकी वजह से संजीव कुमार की असामयिक निधन हो गया। उन्होंने अपनी और अभिनेता की गहरी दोस्ती पर भी बात की। दरअसल संजीव कुमार को बहुत अधिक शराब पीने की आदत थी जिसकी वजह से उनकी तबियत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी।

    Sanjeev (1)

    यह भी पढ़ें- Sholay: जब धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर Amitabh Bachchan पर असलियत में चला दी थी गोली, बाल-बाल बचे थे बिग बी

    रात 2 बजे तक भर-भरके खाते थे

    संजीव कुमार की आदतों के बारे में बात करते हुए परीक्षित साहनी ने कहा, "उनकी बुरी आदतें थीं। शूटिंग के बाद वो खूब शराब पीते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा पिया और बस पीते ही रहे। उन्होंने रात के दो बजे तक खूब खाया और हड्डियां मेज के नीचे फेंक दीं। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मेरा मतलब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा।"

    संजीव कुमार को अपना भाई मानते थे परीक्षित

    उसी बातचीत में, उन्होंने याद किया कि कैसे संजीव कुमार जिन्हें लोग प्यार से हरि भाई कहते थे, उनके बड़े भाई जैसे थे। जब उनकी मुलाकात 1968 में फ़िल्म अनोखी रात के सेट पर हुई थी। परीक्षित ने कहा,"वह मेरे लिए भाई जैसे थे। मैं रूस से आया ही था और उन्होंने मुझे फ़िल्म अनोखी रात में कास्ट किया था। उस समय मुझे हिंदी नहीं आती थी क्योंकि मैं छह साल तक रूसी बोलता रहा और उससे पहले मुझे अंग्रेज़ी आती थी। हिंदी में बात करना बेहद मुश्किल था।"

    Sanjeev (2)

    कई लड़कियां करना चाहती थीं शादी

    इसके अलावा परीक्षित ने संजीव कुमार के रिलेशनशिप पर भी बात की। जब उनसे संजीव कुमार के रिश्तों के बारे में पूछा गया, तो परीक्षित साहनी ने कहा कि वह किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन कई सारी अभिनेत्रियां हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं। उन्होंने एएनआई को बताया, "मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियों के नाम मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि उनमें से कुछ फिल्म अभिनेत्रियां थीं। वे उनकी दीवानी थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं। लेकिन उन्होंने शादी नहीं की।"

    यह भी पढ़ें- 'ऐसा होता तो अक्षय कुमार...' Rajpal Yadav ने Nepotism पर की बात, कहा- 'इंडस्ट्री में मेरे 200 लोग जानने वाले'