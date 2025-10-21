Language
    'जेलर बनने के लिए हुआ था जन्म,' Asarani के निधन से टूटा 'शोले डायरेक्टर का दिल, किरदार को लेकर खोले राज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    वेटरन एक्टर गोवर्धन असरानी का सोमवार को निधन हो गया है। उनके निधन से हिंदी सिनेमा के बड़ा झटका लगा है। हर कोई अभिनेता की मौत की खबर सुनकर हैरान और हताश है। फिल्म शोले में जेलर की भूमिका निभाने के लिए असरानी को जाना जाता था, इसको लेकर अब शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

    दिग्गज अभिनेता असरानी का जेलर किरदार (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन असरानी हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार हास्य कलाकारों में से एक थे। पर्दे पर दमदार अभिनय और दर्शकों को हंसाने के सारे गुरु मंत्र असरानी साहब को बखूबी आते थे। दीवाली के मौके पर उनके निधन से बॉलीवुड में मातम पसर गया है। फिल्म शोले में जेलर की भूमिका निभाने के लिए असरानी को हमेशा याद किया जाएगा। 

    मूवी में उनके इस किरदार को लेकर अब शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कई राज खोले हैं और बताया है कि वह इसी किरदार को निभाने के लिए जन्मे थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या कहा है। 

    असरानी को लेकर बोले रमेश सिप्पी

    1975 में शोले को हिंदी सिनेमा में रिलीज किया गया। फिल्म के किरदार और कहानी आज भी कल्ट माने जाते हैं। फिर चाहें वह डाकू गब्बर सिंह का कैरेक्टर हो या फिर असरानी द्वारा निभाया गया अंग्रेजों के जमान के जेलर का रोल क्यों न हो। 84 साल की उम्र में असरानी के देहांत को लेकर अब शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सामाचार एजेंसी पीटीआई से खुलकर बात की है और कहा है-

    अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह काफी ठीक लग रहे थे, मुझे अंंदाजा भी नहीं था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक किरदार को अदा किया, लेकिन शोले में जेलर के रोल के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये मान लीजिए कि उनका जन्म इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हुआ था। आज ये सब बातें वह उनके बारे में कहनी पड़ रही हैं। सलीम और जावेद ने जब शोले की कहानी और जेलर के किरदार के बारे में जिक्र किया तो हम सबके जहन में सिर्फ और सिर्फ असरानी का नाम आया। हिटलर से प्रेरणा लेते हुए हमने अलग ढंग से जेलर के किरदार को तैयार किया और उसमें असरानी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। 

    इस तरह से रमेश सिप्पी ने असरानी को याद करते हुए शोले में उनके द्वारा निभाए गए जेलर की भूमिका के पीछे के राज खोले।

    इस वजह से हुआ असरानी का निधन

    20 अक्टूबर को गोवर्धन असरानी का देहांत हो गया है। उनके मैनेजर ने इस बात की जानकारी दी है कि वह पिछले दो सप्ताह से सांस लेने की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। 

