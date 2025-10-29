इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिरडी साईंबाबा फेम Sudhir Dalvi, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद
Sudhir Dalvi Health: 86 वर्षीय अभिनेता सुधीर दल्वी इन दिनों काफी बीमार चल रहे हैं। एक्टर एक जानलेवा संक्रमण से जूझ रहे हैं जिसके इलाज के लिए 15 लाख रुपये की आवश्यकता है। परिवार ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सुधीर को फिल्म शिरडी के साईंबाबा में भगवान साईं बाबा के किरदार में देखा गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज कुमार की 1977 की क्लासिक फिल्म शिरडी के साईंबाबा में भगवान साईं बाबा का रोल निभा चुके अभिनेता सुधीर दलवी इन दिनों बीमार चल रहे हैं। एक्टर को 8 अक्टूबर, 2025 से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 86 वर्षीय अभिनेता कथित तौर पर गंभीर सेप्सिस से जूझ रहे हैं, जो एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण है। इसके लिए इंटेंस मेडिकल केयर की आवश्यकता है।
परिवार ने मांगी आर्थिक मदद
मूवी टॉकीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दलवी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसों की आवश्यकता है। फैमिली पहले ही 10 लाख रुपये दे चुकी है। डॉक्टरों का अनुमान है कि उनके इलाज की कुल लागत 15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। अभिनेता के परिवार ने कथित तौर पर बढ़ते खर्चों पर चिंता व्यक्त की है और प्रशंसकों और फिल्म बिरादरी से उनकी निरंतर देखभाल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की अपील की है।
इन फिल्मों में निभाया यादगार रोल
सुधीर के आइकॉनिक रोल्स की बात करें तो शिरडी के साईं बाबा के अलावा उन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने साल 1987 में आई रामानंद सागर की महाकाव्य रामायण में ऋषि वशिष्ठ की भूमिका निभाई। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में जुनून (1978) और चांदनी (1989) जैसी फिल्में शामिल हैं। 1990 से 2000 के दशक तक उन्होंने खूब काम किया। एक्टर को आखिरी बार 2003 की फिल्म एक्सक्यूज़ मी में देखा गया था। इसके बाद साल 2006 में वो टीवी शो वो हुए ना हमारे में दिखाई दिए।
