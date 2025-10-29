इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिरडी साईंबाबा फेम Sudhir Dalvi, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज कुमार की 1977 की क्लासिक फिल्म शिरडी के साईंबाबा में भगवान साईं बाबा का रोल निभा चुके अभिनेता सुधीर दलवी इन दिनों बीमार चल रहे हैं। एक्टर को 8 अक्टूबर, 2025 से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 86 वर्षीय अभिनेता कथित तौर पर गंभीर सेप्सिस से जूझ रहे हैं, जो एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण है। इसके लिए इंटेंस मेडिकल केयर की आवश्यकता है।

