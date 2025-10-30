Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shilpa Shetty की मां की अचानक बिगड़ी तबीयत, लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई में बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्ट्रेस का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाड़ी से उतरकर अस्पताल की तरफ जाती हुईं नजर आ रही हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्पताल में भर्ती हैं शिल्पा शेट्टी की मां/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शेट्टी फिल्मों से भले ही दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस चर्चा में बनी रहती हैं। कथित तौर पर कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और उनके पति राजकुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब हाल ही में उनकी मां के अस्पताल में एडमिट होने की खबर सामने आई है। शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस अस्पताल की तरफ जाती हुईं दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो ने फैंस की चिंता भी बढ़ा दी है।

    बीती रात मां को करवाया था हॉस्पिटल में एडमिट

    एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को बीती रात उम्र रिलेटेड इशू की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक्ट्रेस का जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसमें वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित नजर आ रही हैं।

    यह भी पढ़ें- 'एक रात में 2-3 करोड़ कमाई' Shilpa Shetty और Raj Kundra इस तरह हो रहे हैं मालामाल!

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी के विदेश यात्रा की अपनी याचिका वापस लेने के कुछ देर बाद ही शिल्पा शेट्टी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

    shilpa shetty mother in hospital (1)

    फैंस ने यूं बढ़ाई शिल्पा शेट्टी की हिम्मत

    शिल्पा शेट्टी को इस तरह रश में अस्पताल के अंदर जाता देख फैंस ने भी उनकी मां के लिए प्रेयर की। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "आंटी के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ"। दूसरे यूजर ने लिखा, "शिल्पा आपकी मम्मा जल्द ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत हो"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "गेट वेल सून"।

    shilpa sunanda

    शिल्पा शेट्टी के फिल्मी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वह सुपर डांसर चैप्टर 5 में जज के रूप में नजर आई थीं। इसके अलावा शिल्पा के पास कई बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। वह इन दिनों 'केडी: द डेविल' की शूटिंग में व्यस्त हैं। मूवी में उनके अलावा  संजय दत्त, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेशमा नानाय्या, जिशु सेनगुप्ता और नोरा फतेही भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं उनके पति राज कुंद्रा भी अब बिजनेसमैन होने के साथ-साथ एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका हाई कोर्ट से ली वापस, 60 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला