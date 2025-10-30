Shilpa Shetty की मां की अचानक बिगड़ी तबीयत, लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शेट्टी फिल्मों से भले ही दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस चर्चा में बनी रहती हैं। कथित तौर पर कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और उनके पति राजकुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।

अब हाल ही में उनकी मां के अस्पताल में एडमिट होने की खबर सामने आई है। शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस अस्पताल की तरफ जाती हुईं दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो ने फैंस की चिंता भी बढ़ा दी है।

बीती रात मां को करवाया था हॉस्पिटल में एडमिट एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को बीती रात उम्र रिलेटेड इशू की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक्ट्रेस का जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसमें वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित नजर आ रही हैं।