Shefali Jariwala के जन्मदिन पर हसबैंड ने दिया स्पेशल ट्रिब्यूट, मां के साथ सामने आया दिल छूने वाला वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली जरीवाला के अचानक निधन की खबर से फैंस सदमे में चले गए थे। एक्ट्रेस अपने हिट गाने 'कांटा लगा' के लिए जानी जाती थीं। उनका 27 जून, 2025 को 42 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई और एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट और फूड पॉइजनिंग जैसे संभावित कारणों की जांच चल रही है। माना जाता है कि शेफाली जरीवाला को उनके पति, एक्टर पराग त्यागी, अस्पताल ले गए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बर्थडे पर हसबैंड ने दिया दिल छूने वाला ट्रिब्यूट आज शेफाली जरीवाला का बर्थडे है और इस मौके पर उनके हसबैंड पराग त्यागी ने उन्हें एक दिल छू लेने वाला ट्रिब्यूट दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ डांस करते हुए उनका एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। जिनकी जन्मतिथि भी वही है। वीडियो के साथ उन्होंने एक खास मैसेज लिखा।

'कांटा लगा' गाने से मिली थी पहचान शेफाली को उनके वायरल गाने 'कांटा लगा' से पहचान मिली थी, वह नच बलिए और बिग बॉस 13 जैसे शो में भी नजर आई थीं। सोशल मीडिया पर, पराग त्यागी ने अपनी दिवंगत पत्नी को याद करते हुए एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ, शेफाली जरीवाला का अपनी मां के साथ डांस करते हुए एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने शेयर किया, 'लोग कहते हैं कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत होती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास दो औरतें हैं परी और मम्मी। दोस्तों सोचिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन, 15 दिसंबर को है। हैप्पी बर्थडे, माय लव। मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा और उसके बाद भी'। पराग के फैंस ने कमेंट्स में ढेर सारा प्यार और हार्ट इमोजी भेजे।