Deepika की 8 घंटे कंट्रोवर्सी के बीच वायरल हुआ Ranveer Singh का वीडियो, बोले- 'कर लो थोड़ी ज्यादा शूटिंग...'

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने इस साल दो बड़े प्रोजेक्ट्स से किनारा कर लिया वजह वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहती थीं। दरअसल काफी समय से चर्चा थी कि दीपिका पादुकोण को प्रभास के अपोजिट फिल्म स्पिरिट में देखा जाएगा लेकिन फिर खबर आई कि दीपिका ने इससे किनारा कर लिया है।

यही हाल कल्कि 2 के साथ भी हुआ। इन दोनों ही फिल्मों में वो प्रभास के साथ नजर आने वाली थीं और ये बड़े प्रोजेक्ट थे। दरअसल मां बनने बाद से दीपिका प्रादुकोण ने अपने लिए कुछ प्राथमिकताएं सेट की हैं कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। ये प्रोजेक्ट्स बड़े होने के कारण ज्यादा डेडिकेशन मांग रहे थे तो दीपिका ने इसे छोड़ दिया।