Deepika की 8 घंटे कंट्रोवर्सी के बीच वायरल हुआ Ranveer Singh का वीडियो, बोले- 'कर लो थोड़ी ज्यादा शूटिंग...'
दीपिका पादुकोण ने मां बनने के बाद 8 घंटे से अधिक काम न करने की अपनी प्राथमिकता के कारण प्रभास के साथ दो बड़ी फिल्में, 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2 ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने इस साल दो बड़े प्रोजेक्ट्स से किनारा कर लिया वजह वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहती थीं। दरअसल काफी समय से चर्चा थी कि दीपिका पादुकोण को प्रभास के अपोजिट फिल्म स्पिरिट में देखा जाएगा लेकिन फिर खबर आई कि दीपिका ने इससे किनारा कर लिया है।
यही हाल कल्कि 2 के साथ भी हुआ। इन दोनों ही फिल्मों में वो प्रभास के साथ नजर आने वाली थीं और ये बड़े प्रोजेक्ट थे। दरअसल मां बनने बाद से दीपिका प्रादुकोण ने अपने लिए कुछ प्राथमिकताएं सेट की हैं कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। ये प्रोजेक्ट्स बड़े होने के कारण ज्यादा डेडिकेशन मांग रहे थे तो दीपिका ने इसे छोड़ दिया।
वायरल हो रहा रणवीर सिंह का पुराना वीडियो
अब इस बहस में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जोकि लगभग तीन साल पुराना है। इस वीडियो में रणवीर 8 घंटे की शिफ्ट को 10 से 12 घंटे स्ट्रेच करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है।
रणवीर सिंह को इसमें कोई दिक्कत नहीं
साल 2022 में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में रणवीर सिंह ने कहा कि ब्रांड उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे अपने वादे पूरे करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 8 घंटे की शिफ्ट को 10-12 घंटे तक बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर काम ठीक से पूरा हो जाता है तो उन्हें एक्स्ट्रा समय देने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे कलाकार कभी-कभी शिकायत करते हैं क्योंकि उन्हें भी लंबे समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन उनका मानना है कि अगर काम 8 घंटे में पूरा नहीं हो सकता, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है।
डेढ़ साल तक टीम ने की कड़ी मेहनत
रणवीर सिंह इन दिनों आदित्य धर द्वारा निर्देशित अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का आनंद ले रहे हैं। पिछले महीने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर आदित्य धर ने खुलासा किया कि कलाकारों समेत पूरी टीम ने डेढ़ साल तक लगातार 16-18 घंटे काम किया। उन्होंने बताया कि व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद किसी ने भी काम के बोझ की शिकायत नहीं की।
