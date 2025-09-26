'मुझे सही दिशा दिखाने के लिए...', Dev Anand की बर्थ एनिवर्सरी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर की अनसीन फोटोज

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देवानंद की आज 102वीं बर्थ एनिवर्सरी है। पंजाब के गुरुदासपुर में जन्मे देवानंद ने कई लोगों के सपनों को पूरा किया और उन्हें गाइड किया। इन्हीं में से एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का है जिन्होंने एक्टर की पुण्यतिथि पर देवानंद को याद किया। उनके अलावा जैकी श्रॉफ ने भी उन्हें याद किया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1946 में इंडस्ट्री को देवानंद के रूप में एक ऐसा जगमगाता सितारा मिला था, जिसने हिंदी सिनेमा को रोशन कर दिया था। अपने करियर में 100 से अधिक फिल्में करने वाले देवानंद एक बेहतरीन एक्टर के साथ-साथ शानदार राइटर-डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने कई न्यू कमर्स की जिंदगी बदली थी।

26 सितंबर 1923 में जन्में देवानंद की आज 102वीं बर्थ एनिवर्सरी है और इस खास मौके पर जैकी श्रॉफ सहित कई सितारों ने उनके साथ कई पुराने पलों को याद किया। बॉलीवुड में सबको 'खामोश' करने वाले दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा (shatrughan sinha) ने भी उन्हें याद करते हुए कुछ पुरानी अनदेखी तस्वीरें शेयर की और साथ ही एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिससे फैंस भी अपने पसंदीदा एक्टर को याद कर काफी भावुक हो गए।

शत्रुघ्न सिन्हा और देवानंद की अनदेखी फोटो ने जीता दिल देवानंद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने 1971 में रिलीज फिल्म 'गैम्बलर' का पोस्टर शेयर किया। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेताओं के अलावा एक्ट्रेस जहीदा हुसैन, केशव राणा, जहीरा और जीवन जैसे एक्टर्स ने काम किया था। इसके अलावा 'जानी दुश्मन' एक्टर ने एक फोटो शेयर की, जिसमें पैपराजी उनकी और देवानंद की तस्वीर ले रहे हैं। एक अन्य फोटो में 'गाइड' एक्टर गले में माला डाले बैठे हैं और पीछे शत्रुघ्न सिन्हा सहित कई और कलाकार मौजूद हैं।

आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा देवानंद की फिल्म 'स्वामी देव' में छोटा सा रोल करने वाले जैकी श्रॉफ ने भी एक बेहतरीन वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, देव साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद कर रहा हूं"।