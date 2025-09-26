Language
    Dev Anand के लिए सारी उम्र कुंवारी रही ये एक्ट्रेस, प्यार के बीच में आई थी धर्म की दीवार?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:38 PM (IST)

    अपने पूरे करियर में तकरीबन 100 फिल्में करने वाले देवानंद ने स्टारडम का वह दौर देखा जो कई एक्टर्स को नसीब नहीं हुआ। उनकी फिल्मी लाइफ जितनी मनोरंजक रही है उतनी ही दिलचस्प उनकी 50- 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री संग लव स्टोरी रही है। देवानंद की 102वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हम आपको उसी लव स्टोरी का मशहूर किस्सा बता रहे हैं।

    देवानंद की खातिर एक्ट्रेस ने कभी नहीं की शादी/ फोटो- Imdb

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देवानंद का चार्म बिल्कुल अलग था। सीआईडी एक्टर जब भी स्क्रीन पर आते थे, तो उनसे नजरें हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। खास तौर पर लड़कियों के लिए। दिग्गज अभिनेता इतने हैंडसम थे कि उन्हें ब्लैक रंग पहनने पर बैन कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वह पब्लिक में ब्लैक पहनकर आते थे तो लड़कियां बेकाबू हो जाती थीं, इतना ही नहीं वह छत से कूदकर जान भी दे देती थी।

    देवानंद का नाम अपनी कई को-स्टार्स के साथ जुड़ चुका है। हालांकि, एक एक्ट्रेस तो ऐसी थीं, जिन पर खुद भी एक्टर दिल हार बैठे थे, लेकिन उनके प्यार को मंजिल नहीं मिली। देवानंद ने तो अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन वह एक्ट्रेस उनके प्यार में सारी जिंदगी कुंवारी ही रह गई। कौन थी वह एक्ट्रेस जिनकी लव स्टोरी का देवानंद संग हुआ दुखभरा द एंड, जानिये अभिनेता की 102वीं बर्थ एनिवर्सरी के खास मौके पर।

    इस एक्ट्रेस को देवानंद ने दी थी डायमंड रिंग

    देवानंद की अपने समय में सुरैया, मधुबाला, कल्पना कार्तिक, वहीदा रहमान, ज़ीनत अमान, और टीना मुनीम जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उन्हें न्यू कमर्स को फिल्मों में सबसे ज्यादा चांस देने के लिए भी जाना जाता है। देवानंद की ऑनस्क्रीन सबसे ज्यादा जोड़ी सुरैया के साथ बनी। ई-टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, जब देवानंद-सुरैया के साथ काम कर रहे थे, तो इस दौरान वह कथित तौर पर एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे थे।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों की लव स्टोरी 1948 में विद्या के सेट पर शुरू हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब सुरैया और देवानंद गाने 'किनारे-किनारे चले जाएंगे' की शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी बोट पलट गई थी और देवानंद ने बिल्कुल हीरो स्टाइल में अपनी हीरोइन को बचाया था। देवानंद सुरैया से शादी करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म जीत के सेट पर सुरैया को 50 के दौर में 3000 की डायमंड रिंग के साथ प्रपोज भी किया था।

    क्यों नहीं मिली देवानंद-सुरैया के प्यार को मंजिल?

    ऐसा कहा जाता है कि सुरैया की नानी अलग धर्म में अपनी नाती की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। दरअसल, 26 सितंबर 1923 में देवानंद का जन्म पंजाब के गुरुदास पुर में हुआ था। उनका पूरा नाम धरमदेव पिशोरीमल आनंद है।

    देवानंद एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सुरैया मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी थीं। इस कारण दोनों के प्यार को मंजिल नहीं मिल सकी। देवानंद का नाम मधुबाला से लेकर हेमा मालिनी सहित कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, लेकिन सुरैया की लव स्टोरी न अभिनेता के अलावा किसी के साथ आगे बढ़ी और न ही उन्होंने एक्टर का साथ छूटने के बाद कभी शादी की।

