    Aryan Khan की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दीवाने हुए Shashi Tharoor, किंग खान के लाड़ले की तारीफों में बांधे पुल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड को क्रिटीक्स और दर्शकों ने खूब सराहा है वहीं अब पॉलिटिशयन शशि थरूर ने भी इस सीरीज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सीरीज का रिव्यू करने के साथ ही थरूर ने शाह रुख खान को कहा कि उन्हें प्राउड फील करना चाहिए। 

    शशि थरूर को पसंद आई बैड्स ऑफ बॉलीवुड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजनेता शशि थरूर अक्सर अपने इंग्लिश एक्सेंट और मजाकिया कमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की वजह से वे सुर्खियां बटोर रहे हैं।

    शशि थरूर ने देखी आर्यन की सीरीज

    दरअसल थरूर को सर्दी-खांसी हो गई थी, इसलिए उन्होंने घर पर ही रहकर आराम किया और सभी इवेंट्स रद्द कर दिए। आम लोगों की तरह ही थरूर ने आराम करते हुए ओटीटी पर कुछ बिंज वॉच करने का फैसला किया और जो उन्होंने देखा वो थी आर्यन खान की हालिया रिलीज सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड।

    कांग्रेस नेता ने किया सीरीज का रिव्यू

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद थरूर ने ट्वीट किया, 'मेरे स्टाफ और मेरी बहन ने मुझे कुछ समय के लिए कंप्यूटर से ध्यान हटाकर नेटफ्लिक्स सीरीज देखने के लिए राजी किया और यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। अभी-अभी आर्यन खान की निर्देशित पहली फिल्म द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी है और मैं तारीफ के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इसमें समय लगता है और फिर आप पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। राइटिंग तीखी है, निर्देशन बेबाक है और इस सटायर की निडरता बॉलीवुड को वैसी ही चाहिए'।

     

    उन्होंने आगे लिखा, 'एक प्रतिभाशाली अक्सर मजेदार, कभी-कभी भावुक और ग्लैमर से परे हमेशा बेबाक नजरिया, हर सिनेमाई क्लिच को धारदार बुद्धि से पेश करता हुआ और अंदरूनी चुटकुलों की एक सीरीज जो दर्शकों को अभिनय और पर्दे के पीछे की कहानी से रूबरू कराती है'। उन्हें सात एपिसोड आकर्षक लगे और उन्होंने कहा कि ये एक सच्ची कहानी कहने की महाशक्ति के आगमन का प्रतीक हैं। आर्यन खान शुक्रिया आपने बेहतरीन शो बनाया है- द बैड्स ऑफ बॉलीवुड शानदार है'।

    शाह रुख खान से कही ये बात

    शाहरुख खान का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा, 'एक पिता की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, आपको बहुत गर्व होना चाहिए'। थरूर ने इस सीरीज को देखने लायक बताया। आर्यन खान द्वारा लिखित और निर्देशित "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

