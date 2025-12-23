Language
    'बाहुबली' की आवाज बने Sharad Kelkar जिम में बहा रहे पसीना, किस फिल्म की तैयारी में जुटे एक्टर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    बाहुबली को अपनी आवाज देकर दर्शकों के दिलों को छूने वाले शरद केलकर अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जिम से अपनी तस् ...और पढ़ें

    शरद केलकर जिम में बहा रहे पसीना 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शरद केलकर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने हर किरदार के लिए पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं। अब उन्होंने अपनी आने वाली फिलहाल अनटाइटल्ड फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जिम सेशन की एक फोटो शेयर करके दी।

    शरद ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और लिखा, 'और तैयारी शुरू' और नीचे लिखा New Film। हालांकि शरद केलकर ने अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से वह अपने रोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे दर्शकों में काफी उत्सुकता बढ़ गई है। उनकी तैयारी देखकर साफ है कि वह इस बार कुछ नया और अलग करने वाले हैं, जैसा कि एक मजबूत अभिनेता से उम्मीद की जाती है।

    कौन सी है एक्टर की अपकमिंग फिल्म

    फिलहाल शरद केलकर अपनी आने वाली सीरीज Taskaree: The Smuggler’s Web की भी तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में उनके साथ इमरान हाशमी, अमृता खानविलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज नजर आएंगे। हाल ही में इस सीरीज का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर दर्शक और ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। नीरज पांडे द्वारा बनाई गई यह सीरीज 14 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

    अब जब शरद केलकर ने अपनी नई अनटाइटल्ड फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो उनके फैंस के लिए आने वाले समय में देखने के लिए बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है।

