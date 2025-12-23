'बाहुबली' की आवाज बने Sharad Kelkar जिम में बहा रहे पसीना, किस फिल्म की तैयारी में जुटे एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शरद केलकर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने हर किरदार के लिए पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं। अब उन्होंने अपनी आने वाली फिलहाल अनटाइटल्ड फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जिम सेशन की एक फोटो शेयर करके दी।

शरद ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और लिखा, 'और तैयारी शुरू' और नीचे लिखा New Film। हालांकि शरद केलकर ने अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से वह अपने रोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे दर्शकों में काफी उत्सुकता बढ़ गई है। उनकी तैयारी देखकर साफ है कि वह इस बार कुछ नया और अलग करने वाले हैं, जैसा कि एक मजबूत अभिनेता से उम्मीद की जाती है।