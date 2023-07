Shahid-Mira Anniversary: शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत के साथ Lip-Lock की फोटो की शेयर, पत्नी पर यूं लुटाया प्यार

Shahid Kapoor Mira Rajput Marriage Anniversary बी-टाउन के पावर कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी को आज यानी 7 जुलाई 2023 को 8 साल हो गए हैं। इस खास मौके शाहिद और मीरा ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी है। दोनों के रोमांटिक पोस्ट अपलोड होते ही इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं।

Shahid Kapoor shares liplock photo with wife Mira Rajput. Photo-Instagram

HighLights शाहिद कपूर ने पत्नी मीरा राजपूत को विश की एनिवर्सरी शाहिद और मीरा की लिप-लॉक की फोटो वायरल मीरा राजपूत ने पति पर यूं लुटाया प्यार

