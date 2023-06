Shahid Kapoor वाइफ मीरा राजपूत के साथ मना रहे हैं ग्रीस में हॉलीडे, कपल ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

Mira Rajput And Shahid Kapoor Vacation शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और मीरा राजपूत (Mira Rajput) इन दिनों वेकेशन पर है। मीरा ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरे साझा की है। ये कपल इस समय खूबसूरत शहर ग्रीस में है। इन फोटोज में मीरा पति शाहिद संग रोमांटिक होती हुई नजर आईं। तो वहीं दूसरी फोटो में उनका बोल्ड अंदाज देखा जा रहा है।

Meera Rajput and Shahid Kapoor Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav