Shahid Kapoor को क्यों पत्नी मीरा से पहली बार मिलकर महसूस हुई थी शर्मिंदगी? 'ब्लडी डैडी' एक्टर ने किया खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Shahid Kapoor On First Meeting With Mira Rajput: शाहिद कपूर कभी बी-टाउन के चॉकलेटी बॉय कहे जाते थे। उनकी फैन-फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी और लड़कियां उन पर मरती थीं। हालांकि, लाखों दिलों पर राज करने वाले शाहिद अंदर ही अंदर अकेला महसूस किया करते थे। हाल ही में, शाहिद ने बताया है कि कैसे वह शादी करके घर बसाना चाहते थे, क्योंकि वह बहुत अकेला महसूस करते थे।

शाहिद कपूर ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि जब वह अपनी पत्नी मीरा राजपूत से मिले तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं।

'इश्क विश्क' से बॉलीवुड में कदम रखने वाले शाहिद कपूर ने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि, 2015 में शाहिद ने अपनी लाखों लेडी फैंस का दिल तोड़कर दिल्ली की रहने वाली मीरा राजपूत (Mira Rajput) के साथ शादी रचा ली थी। ग्लैमर वर्ल्ड का छोरा और एक्टिंग फील्ड से दूर रहने वाली मीरा शादी के बाद बी-टाउन के बेस्ट कपल्स में शुमार हो गए।

Shahid Kapoor with wife- Photo/Instagram

क्यों शादी के लिए बेताब थे शाहिद कपूर?

ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में शाहिद कपूर ने खुलासा किया कि क्यों वह शादी के लिए बेताब थे। एक्टर ने कहा-

"मैं अवॉर्ड जीतकर घर आता और उन्हें अपने डॉगी के साथ शेयर करता था। मैं सोचता था- ये कैसी जिंदगी है? इन सबका क्या मतलब है। आपको अपनी जिंदगी किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत है। मैं सिंगल था, खुश था और कमा रहा था। जिंदगी ठीक थी। कोई मुझसे सवाल नहीं करता था। मेरे माता-पिता कहते थे कि तुम बड़े हो गए हो। मैं बहुत अकेला महसूस करता था। मैं एक फैमिली चाहता था।"

शाहिद कपूर ने आगे कहा-

"भले ही आपके पास माता-पिता हैं, लेकिन एक उम्र के बाद बात अलग हो जाती है और आपको एक हम उम्र की जरूरत होती है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसके साथ आप जुड़ सकें, आप उस कंपैनियनशिप के लिए तरसते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार था जिसके साथ मैं घर बसा सकूं।"

"मेरा सबसे बड़ा डर यह था कि मैं थोड़ा सिज़ोफ्रेनिक रियलिटी में जी रहा हूं, क्योंकि मेरा एक साइड ऐसा है कि मैं आध्यात्मिक हूं, शराब नहीं पीता और शाकाहारी हूं और दूसरी तरफ मैं एक अभिनेता हूं और ग्लैमर से जुड़ा हूं। मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो, जो दोनों में से कोई एक पक्ष समझे।"

क्यों मीरा से पहली मुलाकात में शर्मिंदा हो गए थे शाहिद?

शाहिद कपूर ने बताया कि पत्नी मीरा को पाकर वह गदगद हो गए थे, लेकिन पहली मुलाकात में उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। बकौल एक्टर- "मेरी और मीरा की पहली मुलाकात बहुत अच्छी थी। जब हम मिले तो वह 20 साल की थी और मैं 34 साल का था। मैं सोच रहा था- ये तो बहुत छोटी है यार, क्या है ये? कैसे हो? मैं उस वक्त थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन जैसे ही हमने बातचीत शुरू की तो मालूम पड़ा, वह बहुत मेच्योर और अपने आप में बहुत आश्वस्त थीं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं एक अभिनेता हूं। वह बहुत नॉर्मल थी और मैं यही चाहता था।"

शाहिद कपूर जल्द ही फिल्म 'ब्लडी डैडी' में दिखाई देंगे, जो 2011 की फ्रांसीसी फिल्म 'स्लीपलेस नाइट' की रीमेक है। अली अब्बास की निर्देशित फिल्म 9 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डायना पेंटी, अंकुर भाटिया, संजय कपूर, राजीव खंडेलवाल और रोनित रॉय लीड रोल में हैं।